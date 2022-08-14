14 августа 2022

Власти отдают землю под Пермью под новый коттеджный поселок

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Коттеджный поселок
Новый поселок может появиться около Паздерино Фото:

В Пермском крае около столицы региона появится новый коттеджный поселок. Власти Прикамья готовятся объявить конкурс на комплексное развитие 3,78 га территории в деревне Паздерино в Пермском районе. Об этом сообщили в министерстве по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края.

«Распоряжением правительства Пермского края принято решение о комплексном развитии территории в деревне Паздерино Пермского муниципального округа, которым предусматривается застройка территории в том числе индивидуальными жилыми домами. Незастроенная территория в Паздерино располагается в границах земельного участка площадью 3,78 га и находится в государственной собственности Пермского края», — говорится в сообщении министерства в Telegram.

Согласно документам, в качестве функционального разнообразия застройки определены «индивидуальное жилищное строительство» и «блокированная жилая застройка». Также на участке можно будет возвести магазины, административные здания организаций, предоставляющих коммунальные услуги, дороги и объекты благоустройства.

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В Пермском крае около столицы региона появится новый коттеджный поселок. Власти Прикамья готовятся объявить конкурс на комплексное развитие 3,78 га территории в деревне Паздерино в Пермском районе. Об этом сообщили в министерстве по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края. «Распоряжением правительства Пермского края принято решение о комплексном развитии территории в деревне Паздерино Пермского муниципального округа, которым предусматривается застройка территории в том числе индивидуальными жилыми домами. Незастроенная территория в Паздерино располагается в границах земельного участка площадью 3,78 га и находится в государственной собственности Пермского края», — говорится в сообщении министерства в Telegram. Согласно документам, в качестве функционального разнообразия застройки определены «индивидуальное жилищное строительство» и «блокированная жилая застройка». Также на участке можно будет возвести магазины, административные здания организаций, предоставляющих коммунальные услуги, дороги и объекты благоустройства.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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