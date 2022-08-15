Под Челябинском сдают дома нового микрорайона

До конца августа в «Парковом Премиум» будут сданы два новых многоквартирных дома Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Под Челябинском до конца августа введут в эксплуатацию два многоквартирных жилых дома нового микрорайона «Парковый Премиум». Строительство жилого комплекса ведется компанией ГК АПРИ «Флай Плэнинг» на земельном участке от ДОМ.РФ, сообщается на сайте госкорпорации.

«Жилой комплекс, строящийся в Челябинской области, — пример крупного проекта, реализуемого по Стандарту комплексного развития территорий. Совместная работа ДОМ.РФ и „Флай Плэнинг“ позволит раскрыть возможности ранее неиспользуемых участков — их общий градостроительный потенциал превышает 218 тысяч квадратных метров», — подчеркнул управляющий директор ДОМ.РФ Анатолий Азизов.

Осваивать участок от ДОМ.РФ застройщик начал в 2020 году. Согласно документации, всего в районе «Парковый Премиум» будет возведено 20 многоэтажных жилых зданий, рассказал URA.RU генеральный директор ОАО АПРИ «Флай Плэнинг» Владимир Савченков. «Наша многолетняя работа с ДОМ.РФ — пример реализации подхода, позволившего создать яркие объекты, такие как „Твоя Привилегия“ и „Парковый Премиум“, и проектировать новые жилые комплексы, обладающие всем необходимым для комфортной жизни, образования и занятий спортом», — поделился Савченков.

Четыре высотки площадью около 45 тысяч квадратных метров в районе «Парковый Премиум» были заселены в марте. Сейчас к сдаче готовятся еще два жилых многоквартирных дома. Проект комплекса предполагает строительство еще 137 тысяч 47 квадратных метров жилья. В ближайших планах застройщика ОАО АПРИ «Флай Плэнинг» — строительство школы на 500 мест и детского сада на 250 мест, которое начнется уже в августе.

Четыре высотки площадью около 45 тысяч квадратных метров в районе «Парковый Премиум» были заселены в марте сайт застройщика

Проект комплекса предполагает строительство еще 137 тысяч 47 квадратных метров жилья сайт застройщика