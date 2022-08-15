15 августа 2022

Под Челябинском сдают дома нового микрорайона

© Служба новостей «URA.RU»
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Посещение губернатором Борисом Дубровским площадки строящейся школы в микрорайоне Парковый. Челябинск, жилье, ключи, квартира, новостройки
До конца августа в «Парковом Премиум» будут сданы два новых многоквартирных дома Фото:

Под Челябинском до конца августа введут в эксплуатацию два многоквартирных жилых дома нового микрорайона «Парковый Премиум». Строительство жилого комплекса ведется компанией ГК АПРИ «Флай Плэнинг» на земельном участке от ДОМ.РФ, сообщается на сайте госкорпорации.

«Жилой комплекс, строящийся в Челябинской области, — пример крупного проекта, реализуемого по Стандарту комплексного развития территорий. Совместная работа ДОМ.РФ и „Флай Плэнинг“ позволит раскрыть возможности ранее неиспользуемых участков — их общий градостроительный потенциал превышает 218 тысяч квадратных метров», — подчеркнул управляющий директор ДОМ.РФ Анатолий Азизов.

Осваивать участок от ДОМ.РФ застройщик начал в 2020 году. Согласно документации, всего в районе «Парковый Премиум» будет возведено 20 многоэтажных жилых зданий, рассказал URA.RU генеральный директор ОАО АПРИ «Флай Плэнинг» Владимир Савченков. «Наша многолетняя работа с ДОМ.РФ — пример реализации подхода, позволившего создать яркие объекты, такие как „Твоя Привилегия“ и „Парковый Премиум“, и проектировать новые жилые комплексы, обладающие всем необходимым для комфортной жизни, образования и занятий спортом», — поделился Савченков.

Четыре высотки площадью около 45 тысяч квадратных метров в районе «Парковый Премиум» были заселены в марте. Сейчас к сдаче готовятся еще два жилых многоквартирных дома. Проект комплекса предполагает строительство еще 137 тысяч 47 квадратных метров жилья. В ближайших планах застройщика ОАО АПРИ «Флай Плэнинг» — строительство школы на 500 мест и детского сада на 250 мест, которое начнется уже в августе.

Четыре высотки площадью около 45 тысяч квадратных метров в районе «Парковый Премиум» были заселены в марте
Проект комплекса предполагает строительство еще 137 тысяч 47 квадратных метров жилья
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Под Челябинском до конца августа введут в эксплуатацию два многоквартирных жилых дома нового микрорайона «Парковый Премиум». Строительство жилого комплекса ведется компанией ГК АПРИ «Флай Плэнинг» на земельном участке от ДОМ.РФ, сообщается на сайте госкорпорации. «Жилой комплекс, строящийся в Челябинской области, — пример крупного проекта, реализуемого по Стандарту комплексного развития территорий. Совместная работа ДОМ.РФ и „Флай Плэнинг“ позволит раскрыть возможности ранее неиспользуемых участков — их общий градостроительный потенциал превышает 218 тысяч квадратных метров», — подчеркнул управляющий директор ДОМ.РФ Анатолий Азизов. Осваивать участок от ДОМ.РФ застройщик начал в 2020 году. Согласно документации, всего в районе «Парковый Премиум» будет возведено 20 многоэтажных жилых зданий, рассказал URA.RU генеральный директор ОАО АПРИ «Флай Плэнинг» Владимир Савченков. «Наша многолетняя работа с ДОМ.РФ — пример реализации подхода, позволившего создать яркие объекты, такие как „Твоя Привилегия“ и „Парковый Премиум“, и проектировать новые жилые комплексы, обладающие всем необходимым для комфортной жизни, образования и занятий спортом», — поделился Савченков. Четыре высотки площадью около 45 тысяч квадратных метров в районе «Парковый Премиум» были заселены в марте. Сейчас к сдаче готовятся еще два жилых многоквартирных дома. Проект комплекса предполагает строительство еще 137 тысяч 47 квадратных метров жилья. В ближайших планах застройщика ОАО АПРИ «Флай Плэнинг» — строительство школы на 500 мест и детского сада на 250 мест, которое начнется уже в августе.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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