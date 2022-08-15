Путин назначил в Челябинской области новых судей

16 августа 2022 в 13:53 Размер текста - 17 +

Полномочия зампредседателя областного суда Елены Аброськиной продлены на 6 лет Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Президент России Владимир Путин издал указ о назначении четырех судей в Челябинской области. Этот документ продлевает полномочия заместителю председателя областного суда Елены Аброськиной. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. «Руководствуясь статьями 83 и 128 Конституции РФ, назначить на 6-летний срок полномочий заместителя председателя областного суда Аброськину Елену Александровну», — говорится в тексте президентского указа. Документ подписан президентом 15 августа. В нем также говорится о назначении судьи Агаповского районного суда Юлий Землянской, судьи Металлургического районного суда Челябинска Анны Коневой и судьи Сосновского районного суда Александры Виноградовой.

Президент России Владимир Путин издал указ о назначении четырех судей в Челябинской области. Этот документ продлевает полномочия заместителю председателя областного суда Елены Аброськиной. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. «Руководствуясь статьями 83 и 128 Конституции РФ, назначить на 6-летний срок полномочий заместителя председателя областного суда Аброськину Елену Александровну», — говорится в тексте президентского указа. Документ подписан президентом 15 августа. В нем также говорится о назначении судьи Агаповского районного суда Юлий Землянской, судьи Металлургического районного суда Челябинска Анны Коневой и судьи Сосновского районного суда Александры Виноградовой.