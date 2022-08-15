15 августа 2022

Путин назначил в Челябинской области новых судей

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Заседание Законодательного собрания Челябинской области. Челябинск, аброськина елена
Полномочия зампредседателя областного суда Елены Аброськиной продлены на 6 лет Фото:

Президент России Владимир Путин издал указ о назначении четырех судей в Челябинской области. Этот документ продлевает полномочия заместителю председателя областного суда Елены Аброськиной. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Руководствуясь статьями 83 и 128 Конституции РФ, назначить на 6-летний срок полномочий заместителя председателя областного суда Аброськину Елену Александровну», — говорится в тексте президентского указа. Документ подписан президентом 15 августа. В нем также говорится о назначении судьи Агаповского районного суда Юлий Землянской, судьи Металлургического районного суда Челябинска Анны Коневой и судьи Сосновского районного суда Александры Виноградовой.

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Президент России Владимир Путин издал указ о назначении четырех судей в Челябинской области. Этот документ продлевает полномочия заместителю председателя областного суда Елены Аброськиной. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. «Руководствуясь статьями 83 и 128 Конституции РФ, назначить на 6-летний срок полномочий заместителя председателя областного суда Аброськину Елену Александровну», — говорится в тексте президентского указа. Документ подписан президентом 15 августа. В нем также говорится о назначении судьи Агаповского районного суда Юлий Землянской, судьи Металлургического районного суда Челябинска Анны Коневой и судьи Сосновского районного суда Александры Виноградовой.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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