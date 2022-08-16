Полиция и ФСБ задержали главбуха структуры мэрии Троицкого района

Женщина задержана на 48 часов Фото: Илья Московец © URA.RU

В Челябинской области сотрудники ФСБ и полиции задержали 47-летнюю главного бухгалтера управления образования Троицкого района. Женщину подозревают в присвоении 200 тысяч рублей, рассказали в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.

«Подозреваемая в течение нескольких лет получала от подчиненных сотрудников денежные средства, в виде части ранее выплаченных им премий, которые присваивала. За указанный период ей передали более 200 тысяч рублей. Оперативное сопровождение уголовного дела осуществляется сотрудниками регионального управления ФСБ России и ГУ МВД России по Челябинской области», — рассказал старший помощник руководителя СУ СКР области Владимир Шишков.

Женщина подозревается по ч.3 ст. 160 УК РФ (присвоение денежных средств). По данным URA.RU, она задержана на 48 часов. Ей планируют избрать меру пресечения. Также известно, что сейчас следствие работает по установлению аналогичных преступных эпизодов и соучастников преступления. В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области сообщили, что завышенные премии начислялись руководителям дошкольных и общеобразовательных учреждений, себе бухгалтер присваивала разницу.