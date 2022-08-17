Россия потребовала от США выдать визу Лаврову

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Новое знание, Сергей Лавров. Москва, лавров сергей
США не хотят давать визы российской делегации во главе с Сергеем Лавровым Фото:

США должны выдать визу министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову для того, чтобы он смог посетить Генеральную ассамблею ООН. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил посол России в США Анатолий Антонов.

«Посольство России в США обратилось в Белый дом и Госдеп с требованием незамедлительно выдать визы Лаврову и всей делегации. Это необходимо для визита на Генеральную ассамблею ООН», — сказал Антонов.

При этом ранее представитель постпредства США заявлял, что страна не будет препятствовать визиту Лаврова на Генассамблею ООН. «Соединенные Штаты должны помогать участникам Генассамблеи ООН по их прибытии», — заявил чиновник.

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США должны выдать визу министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову для того, чтобы он смог посетить Генеральную ассамблею ООН. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил посол России в США Анатолий Антонов. «Посольство России в США обратилось в Белый дом и Госдеп с требованием незамедлительно выдать визы Лаврову и всей делегации. Это необходимо для визита на Генеральную ассамблею ООН», — сказал Антонов. При этом ранее представитель постпредства США заявлял, что страна не будет препятствовать визиту Лаврова на Генассамблею ООН. «Соединенные Штаты должны помогать участникам Генассамблеи ООН по их прибытии», — заявил чиновник.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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