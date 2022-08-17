Россия потребовала от США выдать визу Лаврову

США не хотят давать визы российской делегации во главе с Сергеем Лавровым
США должны выдать визу министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову для того, чтобы он смог посетить Генеральную ассамблею ООН. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил посол России в США Анатолий Антонов.
«Посольство России в США обратилось в Белый дом и Госдеп с требованием незамедлительно выдать визы Лаврову и всей делегации. Это необходимо для визита на Генеральную ассамблею ООН», — сказал Антонов.
При этом ранее представитель постпредства США заявлял, что страна не будет препятствовать визиту Лаврова на Генассамблею ООН. «Соединенные Штаты должны помогать участникам Генассамблеи ООН по их прибытии», — заявил чиновник.
Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «URA.RU»