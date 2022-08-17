Тюменцам грозит заражение опасной болезнью, приводящей к параличу

18 августа 2022 в 12:12 Размер текста - 17 +

В Тюменской области началась охота на барсуков, зараженных опасной болезнью Фото: Александр Кулаковский © URA.RU На территории Тюменской области обнаружен барсук, зараженный трихинеллезом, который передается человеку при употреблении в пищу мяса дикого животного. Об этом URA.RU рассказали в Госохотдепартаменте региона. В период охоты на данного зверя велик риск заражения болезнью людей. «Проведено исследование проб сбитого на трассе Тюмень — Екатеринбург барсука. В его мясе обнаружены личинки трихинелл. В связи с тем, что началась охота на барсука, напоминаем: использовать в пищу неисследованное мясо не рекомендуется», — сообщили в департаменте. Животное было найдено в районе Переваловского сельского поселения. Чтобы оградить себя от заражения трихинеллезом, дичь советуют сначала отправлять в управление ветеринарии, на обследование. Согласно открытым источникам, при попадании в организм трихинеллы вызывают острую лихорадку. Внутри человека они растут, спариваются и производят новые личинки. Зараженный испытывает боль в мышцах, которая может прогрессировать вплоть до парализации. Также наблюдаются аллергия, головная боль, слабость, кашель с кровью. Среди осложнений болезни — воспаление головного мозга и сердечной мышцы, нефрит, пневмония, гепатит.

На территории Тюменской области обнаружен барсук, зараженный трихинеллезом, который передается человеку при употреблении в пищу мяса дикого животного. Об этом URA.RU рассказали в Госохотдепартаменте региона. В период охоты на данного зверя велик риск заражения болезнью людей. «Проведено исследование проб сбитого на трассе Тюмень — Екатеринбург барсука. В его мясе обнаружены личинки трихинелл. В связи с тем, что началась охота на барсука, напоминаем: использовать в пищу неисследованное мясо не рекомендуется», — сообщили в департаменте. Животное было найдено в районе Переваловского сельского поселения. Чтобы оградить себя от заражения трихинеллезом, дичь советуют сначала отправлять в управление ветеринарии, на обследование. Согласно открытым источникам, при попадании в организм трихинеллы вызывают острую лихорадку. Внутри человека они растут, спариваются и производят новые личинки. Зараженный испытывает боль в мышцах, которая может прогрессировать вплоть до парализации. Также наблюдаются аллергия, головная боль, слабость, кашель с кровью. Среди осложнений болезни — воспаление головного мозга и сердечной мышцы, нефрит, пневмония, гепатит.