Шойгу: невозможно изолировать Россию с ядерным оружием

Заявления об изоляции России являются «громогласными», считает Сергей Шойгу Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Россия является крупнейшей ядерной державой мира — ее невозможно изолировать. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в эфире телеканала «Россия 24».

«Все эти громогласные заявления об изоляции России — это повод показать, что это далеко не так и добиться этого достаточно сложно. Говоря о нашей стране это практически невозможно, потому что мы — крупнейшая ядерная держава, самая крупная страна по площади, с хорошо развитым военно-промышленным комплексом», — сказал Шойгу.

Страны Запада стали призывать к изоляции России после начала специальной операции на Украине. Однако президент РФ Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что такую страну как Россия невозможно изолировать. Глава государств заявлял, что все попытки Запада изолировать РФ провалились.