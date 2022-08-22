В Свердловской области у «Мотива» произошел обрыв связи

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Виды Екатеринбурга, горсовет, шпиль, мотив, гордума
В Свердловской области у сотового оператора «Мотив» произошел обрыв связи Фото:

На участке Екатеринбург — Каменск-Уральский произошел обрыв линии связи у сотового оператора «Мотив». Об этом сообщает сотовый оператор в своем сообществе в соцсети «ВКонтакте».

«В 17:05 произошел обрыв волоконно-оптической линии связи на участке Екатеринбург — Каменск-Уральский. Сеть работает по резервному каналу связи, емкость которого ограничена», — сообщает «Мотив».

В связи с аварией у части абонентов в Каменске-Уральском может быть снижена скорость передачи данных. Точку обрыва линии связи уже определили, ремонтная бригада выехала на место.

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На участке Екатеринбург — Каменск-Уральский произошел обрыв линии связи у сотового оператора «Мотив». Об этом сообщает сотовый оператор в своем сообществе в соцсети «ВКонтакте». «В 17:05 произошел обрыв волоконно-оптической линии связи на участке Екатеринбург — Каменск-Уральский. Сеть работает по резервному каналу связи, емкость которого ограничена», — сообщает «Мотив». В связи с аварией у части абонентов в Каменске-Уральском может быть снижена скорость передачи данных. Точку обрыва линии связи уже определили, ремонтная бригада выехала на место.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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