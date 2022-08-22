В Свердловской области у «Мотива» произошел обрыв связи

В Свердловской области у сотового оператора «Мотив» произошел обрыв связи Фото: Анна Майорова © URA.RU

На участке Екатеринбург — Каменск-Уральский произошел обрыв линии связи у сотового оператора «Мотив». Об этом сообщает сотовый оператор в своем сообществе в соцсети «ВКонтакте».

«В 17:05 произошел обрыв волоконно-оптической линии связи на участке Екатеринбург — Каменск-Уральский. Сеть работает по резервному каналу связи, емкость которого ограничена», — сообщает «Мотив».

В связи с аварией у части абонентов в Каменске-Уральском может быть снижена скорость передачи данных. Точку обрыва линии связи уже определили, ремонтная бригада выехала на место.