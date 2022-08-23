В ДТП погиб 63-летний водитель Renault Logan (архивное фото) Фото: Артем Ковтун © URA.RU

На автодороге Екатеринбург-Нижний Тагил-Серов 63-летний водитель Renault Logan 23 августа около 22:40, не справившись с управлением, въехал в припаркованную пожарную автоцистерну «Урал АЦ-4,0». От столкновения с пожарной машиной водитель иномарки скончался на месте, сообщает пресс-служба ГИБДД по Екатеринбургу.

«По предварительной информации, водитель Renault Logan, двигаясь в сторону Екатеринбурга, не справился с управлением и въехал в припаркованную автоцистерну. После этого иномарка вылетела с проезжей части. Водитель Renault скончался до приезда скорой», — пояснило ведомство.

В Renault Logan также находился пассажир — 63-летняя женщина. Ее госпитализировали с различными травмами. Сотрудниками полиции установлено, что погибший является жителем Сухого Лога. Его водительский стаж управления ТС составляет 41 год, к административной ответственности привлекался девять раз, в момент аварии был пристегнут ремнем безопасности.

За рулем пожарной машины находился 57-летний мужчина. Он пояснил, что остановился на обочине, чтобы отдохнуть, поскольку ехал из Карпинска в Екатеринбург. МУжчина оставил включенным аварийный сигнал. Но через несколько минут почувствовал удар в заднюю часть машины. На месте аварии инспекторами ГИБДД и следственно-оперативной группой проведены процессуальные действия. По факту ДТП проводится расследование.

Ранее URA.RU писало о массовом ДТП в Лесном (Свердловская область). Там водитель Hyundai Sonata при обгоне врезался в Lada Priora и Tianye Admiral. В аварии пострадали шесть человек.

Фото: Пресс-служба ГИБДД по Екатеринбургу

Фото: Пресс-служба ГИБДД по Екатеринбургу