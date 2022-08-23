Также в ДТП пострадали шесть человек Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В закрытом свердловском городе Лесном 27-летний мужчина 23 августа устроил массовое ДТП, в результате которого пострадали шесть человек. Виновник аварии скончался в больнице, сообщила пресс-служба ГИБДД по Свердловской области.

«ДТП произошло около 18:00 на дороге между Нижней Турой и Качканаром. По предварительным данным, водитель Hyundai Sonata, двигаясь со стороны Качканара, начал обгон в зоне действия знака „Обгон запрещен“ и, не убедившись в безопасности маневра, врезался в Lada Priora и Tianye Admiral, двигающимися во встречном направлении. В ДТП пострадали шесть человек, а водитель Hyundai скончался в больнице», — пояснило ведомство.

Lada Priora и Tianye Admiral после столкновения съехали в правый кювет. Пострадавшие с травмами различной степени тяжести доставлены в лечебные учреждения. В данный момент сотрудники полиции устанавливают их личности и степень тяжести причиненного вреда здоровью. На месте аварии сотрудники ГИБДД и следственно-оперативной группы проводят процессуальные действия. Органы внутренних дел проводят проверку по факту происшествия.

Ранее URA.RU писало о семье из Екатеринбурга, погибшей в аварии. ДТП произошло на трассе Волгоград—Сызрань.

Фото: ГИБДД по Свердловской области