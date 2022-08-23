23 августа 2022

Общественный транспорт Перми кардинально меняет расписание

© Служба новостей «URA.RU»
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Городской транспорт. Пермь, автобус, общественный транспорт
Автобусы переходят на осенний режим Фото:

С 1 сентября в Перми меняется режим работы общественного транспорта. Вводится осенне-зимнее расписание, и автобусы будут ходить чаще, пояснили в мэрии.

«В летний период количество пассажиров сокращается. Это происходит из-за отпусков, а также каникул в учебных заведениях. В связи с этим также происходит и корректировка расписаний. С 1 сентября общественный транспорт вновь вернется к осенне-зимнему графику работы, предусматривающему большее количество отправлений», — приводятся слова начальника департамента транспорта администрации Перми Анатолия Путина на сайте мэрии.

В департаменте подчеркивают, что на ряде маршрутов интервал движения автобусов сократится даже по сравнению с прошлым годом. Речь идет о маршрутах №№1, 4, 14, 15, 60 и 67.

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С 1 сентября в Перми меняется режим работы общественного транспорта. Вводится осенне-зимнее расписание, и автобусы будут ходить чаще, пояснили в мэрии. «В летний период количество пассажиров сокращается. Это происходит из-за отпусков, а также каникул в учебных заведениях. В связи с этим также происходит и корректировка расписаний. С 1 сентября общественный транспорт вновь вернется к осенне-зимнему графику работы, предусматривающему большее количество отправлений», — приводятся слова начальника департамента транспорта администрации Перми Анатолия Путина на сайте мэрии. В департаменте подчеркивают, что на ряде маршрутов интервал движения автобусов сократится даже по сравнению с прошлым годом. Речь идет о маршрутах №№1, 4, 14, 15, 60 и 67.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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