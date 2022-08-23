Общественный транспорт Перми кардинально меняет расписание

24 августа 2022 в 12:09 Размер текста - 17 +

Автобусы переходят на осенний режим Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU С 1 сентября в Перми меняется режим работы общественного транспорта. Вводится осенне-зимнее расписание, и автобусы будут ходить чаще, пояснили в мэрии. «В летний период количество пассажиров сокращается. Это происходит из-за отпусков, а также каникул в учебных заведениях. В связи с этим также происходит и корректировка расписаний. С 1 сентября общественный транспорт вновь вернется к осенне-зимнему графику работы, предусматривающему большее количество отправлений», — приводятся слова начальника департамента транспорта администрации Перми Анатолия Путина на сайте мэрии. В департаменте подчеркивают, что на ряде маршрутов интервал движения автобусов сократится даже по сравнению с прошлым годом. Речь идет о маршрутах №№1, 4, 14, 15, 60 и 67.

С 1 сентября в Перми меняется режим работы общественного транспорта. Вводится осенне-зимнее расписание, и автобусы будут ходить чаще, пояснили в мэрии. «В летний период количество пассажиров сокращается. Это происходит из-за отпусков, а также каникул в учебных заведениях. В связи с этим также происходит и корректировка расписаний. С 1 сентября общественный транспорт вновь вернется к осенне-зимнему графику работы, предусматривающему большее количество отправлений», — приводятся слова начальника департамента транспорта администрации Перми Анатолия Путина на сайте мэрии. В департаменте подчеркивают, что на ряде маршрутов интервал движения автобусов сократится даже по сравнению с прошлым годом. Речь идет о маршрутах №№1, 4, 14, 15, 60 и 67.