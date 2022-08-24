Экс-жена сенатора из ХМАО: Матвиенко звонила Исакову из-за дочери

Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко общалась с югорским сенатором Эдуардом Исаковым из-за ситуации с его дочерью Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко была в курсе оппозиционных настроений дочери югорского сенатора Эдуарда Исакова Дианы и обсуждала с ним эту ситуацию до того, как девушка публично осудила российскую спецоперацию на Украине. Об этом заявила бывшая жена политика и мать девушки Наталья Томенчук.

По словам женщины, Исаков в апреле пригласил ее на разговор в Москве, чтобы обсудить ситуацию вокруг дочери, которая к тому моменту уже придерживалась оппозиционных взглядов на российскую спецоперацию на Украине. «Отрывистые слова, суть понимаю — дочь задержала полиция. Ему сообщили, и с благоговением сказал, что ему звонила сама Матвиенко В. Наверное, он и у нее в любимчиках ходит, ведь в судьбе Эдуарда Владимировича, а точнее продвижением его карьеры занимались только женщины. Что было дальше? А дальше изо рта посыпались отрывистые выражения и ругательства», — описала ситуацию Томенчук в аккаунте во «ВКонтакте». Она также уточнила, что разговор с сенатором не привел ни к какому итогу.

В пресс-службу Совета Федерации РФ был отправлен запрос. На момент публикации материала ответ на него не поступил. Сам сенатор отказался от комментариев.

Ранее URA.RU сообщало, что югорский сенатор назвал свою дочь от первого брака Диану Исакову предателем за осуждение российской спецоперации на Украине. После этого бывшая жена вспомнила ему прежние обиды, а политик обвинил ее в шантаже.