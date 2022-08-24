В Египте обсудили выплаты за крушение самолета «Когалымавиа»

В Египте начали обсуждать выплату компенсаций семьям погибших после авиакатастрофы с самолетом «Когалымавиа», которая случилась в 2015 году. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой источники.
«На первый раунд переговоров в Каир были приглашены как египетские, так и российские адвокаты, представляющие интересы родственников жертв трагедии. Ранее египетские власти не признавали происшедшее актом терроризма, кроме того утверждали, что нет доказательств того, что на борту находились россияне», — уточняет «Коммерсантъ».
Ранее URA.RU рассказывало, что родственники погибших над Синаем пассажиров борта российского самолета А321 попросили президента России Владимира Путина и МИД признать трагедию терактом. Родственники погибших заявляли, что лайнер был взорван террористами по халатности членов правительства Египта.
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