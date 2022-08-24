24 августа 2022
23 августа 2022

В Египте обсудили выплаты за крушение самолета «Когалымавиа»

© Служба новостей «URA.RU»
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Работа аэропорта Кольцово. Екатеринбург, аэропорт кольцово, кольцово, аэрофлот, самолет
Ранее Египет не признавал крушение самолета терактом Фото:

В Египте начали обсуждать выплату компенсаций семьям погибших после авиакатастрофы с самолетом «Когалымавиа», которая случилась в 2015 году. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой источники.

«На первый раунд переговоров в Каир были приглашены как египетские, так и российские адвокаты, представляющие интересы родственников жертв трагедии. Ранее египетские власти не признавали происшедшее актом терроризма, кроме того утверждали, что нет доказательств того, что на борту находились россияне», — уточняет «Коммерсантъ».

Ранее URA.RU рассказывало, что родственники погибших над Синаем пассажиров борта российского самолета А321 попросили президента России Владимира Путина и МИД признать трагедию терактом. Родственники погибших заявляли, что лайнер был взорван террористами по халатности членов правительства Египта.

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В Египте начали обсуждать выплату компенсаций семьям погибших после авиакатастрофы с самолетом «Когалымавиа», которая случилась в 2015 году. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой источники. «На первый раунд переговоров в Каир были приглашены как египетские, так и российские адвокаты, представляющие интересы родственников жертв трагедии. Ранее египетские власти не признавали происшедшее актом терроризма, кроме того утверждали, что нет доказательств того, что на борту находились россияне», — уточняет «Коммерсантъ». Ранее URA.RU рассказывало, что родственники погибших над Синаем пассажиров борта российского самолета А321 попросили президента России Владимира Путина и МИД признать трагедию терактом. Родственники погибших заявляли, что лайнер был взорван террористами по халатности членов правительства Египта.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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