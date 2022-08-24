Постпред РФ при ООН: Украина сама спровоцировала спецоперацию

25 августа 2022 в 03:46 Размер текста - 17 +

По словам Небензи, в начале спецоперации виноват Киевский режим Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина спровоцирована спецоперацию, нарушив Минские соглашения. Об этом заяаил постпред РФ при ООН Василий Небензя. «Еще раз повторю: если бы выполнялись Минские соглашения, никакой спецоперации не потребовалось бы. Но киевский режим решил иначе», — отметил он, передает РИА «Новости». По его словам, конфликт, уносивший жизни мирных людей в течение восьми лет, мог бы закончиться, если бы Киев вовремя выполнил Минские договоренности. Небензя констатировал, что сейчас у граждан Украины наступило трудное время. «Однако ответственность за это несет киевский режим, пришедший к власти в 2014 году в результате осуществленного при помощи ряда западных государств антиконституционного переворота», — заключил дипломат. Спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что целью стала демилитаризация и денацификация Украины, а также помощь жителям Донбасса. Ранее стало известно о том, что менее 30% стран ООН выступили против России из-за спецоперации. В их число вошли США, Британия, Албания, Австралия, Канада, Чехия, Грузия, Франция, Япония, Латвия, Литва, Италия, Испания и сама Украина.

Украина спровоцирована спецоперацию, нарушив Минские соглашения. Об этом заяаил постпред РФ при ООН Василий Небензя. «Еще раз повторю: если бы выполнялись Минские соглашения, никакой спецоперации не потребовалось бы. Но киевский режим решил иначе», — отметил он, передает РИА «Новости». По его словам, конфликт, уносивший жизни мирных людей в течение восьми лет, мог бы закончиться, если бы Киев вовремя выполнил Минские договоренности. Небензя констатировал, что сейчас у граждан Украины наступило трудное время. «Однако ответственность за это несет киевский режим, пришедший к власти в 2014 году в результате осуществленного при помощи ряда западных государств антиконституционного переворота», — заключил дипломат. Спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что целью стала демилитаризация и денацификация Украины, а также помощь жителям Донбасса. Ранее стало известно о том, что менее 30% стран ООН выступили против России из-за спецоперации. В их число вошли США, Британия, Албания, Австралия, Канада, Чехия, Грузия, Франция, Япония, Латвия, Литва, Италия, Испания и сама Украина.