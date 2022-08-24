24 августа 2022

Менее трети стран ООН выступили против РФ из-за спецоперации

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Открытая лицензия на 04.08.2015. ООН., оон, совет безопасности
Против России касательно спецоперации выступило менее трети стран ООН Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Порядка 58 стран ООН (всего в организации 193 государства) присоединились к антироссийскому заявлению по ситуации на Украине. Само антироссийское заявление по спецоперации на Украине было опубликовано 24 августа.

«Мы по-прежнему привержены суверенитету, независимости, единству и территориальной целостности Украины», — зачитал постпред Украины при ООН Кислица текст документа, в котором государства осудили действия РФ на Украине, передает ТАСС. Так, в их число вошли США, Британия, Албания, Австралия, Канада, Чехия, Грузия, Франция, Япония, Латвия, Литва, Италия, Испания и сама Украина. Главы государств критикуют позицию России и призывают прекратить спецоперацию.

Спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что целью стала демилитаризация и денацификация Украины, а также помощь жителям Донбасса. Страны Запада помогают Украине финансами и оружием. Поставки вооружения Киеву угрожают безопасности континента, заявляли в Кремле. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров предупредил, что Запад начал тотальную гибридную войну против РФ.

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Порядка 58 стран ООН (всего в организации 193 государства) присоединились к антироссийскому заявлению по ситуации на Украине. Само антироссийское заявление по спецоперации на Украине было опубликовано 24 августа. «Мы по-прежнему привержены суверенитету, независимости, единству и территориальной целостности Украины», — зачитал постпред Украины при ООН Кислица текст документа, в котором государства осудили действия РФ на Украине, передает ТАСС. Так, в их число вошли США, Британия, Албания, Австралия, Канада, Чехия, Грузия, Франция, Япония, Латвия, Литва, Италия, Испания и сама Украина. Главы государств критикуют позицию России и призывают прекратить спецоперацию. Спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что целью стала демилитаризация и денацификация Украины, а также помощь жителям Донбасса. Страны Запада помогают Украине финансами и оружием. Поставки вооружения Киеву угрожают безопасности континента, заявляли в Кремле. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров предупредил, что Запад начал тотальную гибридную войну против РФ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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