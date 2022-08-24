Менее трети стран ООН выступили против РФ из-за спецоперации

25 августа 2022 в 03:22 Размер текста - 17 +

Против России касательно спецоперации выступило менее трети стран ООН Фото: wikipedia.org/White House новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Порядка 58 стран ООН (всего в организации 193 государства) присоединились к антироссийскому заявлению по ситуации на Украине. Само антироссийское заявление по спецоперации на Украине было опубликовано 24 августа. «Мы по-прежнему привержены суверенитету, независимости, единству и территориальной целостности Украины», — зачитал постпред Украины при ООН Кислица текст документа, в котором государства осудили действия РФ на Украине, передает ТАСС. Так, в их число вошли США, Британия, Албания, Австралия, Канада, Чехия, Грузия, Франция, Япония, Латвия, Литва, Италия, Испания и сама Украина. Главы государств критикуют позицию России и призывают прекратить спецоперацию. Спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что целью стала демилитаризация и денацификация Украины, а также помощь жителям Донбасса. Страны Запада помогают Украине финансами и оружием. Поставки вооружения Киеву угрожают безопасности континента, заявляли в Кремле. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров предупредил, что Запад начал тотальную гибридную войну против РФ.

Порядка 58 стран ООН (всего в организации 193 государства) присоединились к антироссийскому заявлению по ситуации на Украине. Само антироссийское заявление по спецоперации на Украине было опубликовано 24 августа. «Мы по-прежнему привержены суверенитету, независимости, единству и территориальной целостности Украины», — зачитал постпред Украины при ООН Кислица текст документа, в котором государства осудили действия РФ на Украине, передает ТАСС. Так, в их число вошли США, Британия, Албания, Австралия, Канада, Чехия, Грузия, Франция, Япония, Латвия, Литва, Италия, Испания и сама Украина. Главы государств критикуют позицию России и призывают прекратить спецоперацию. Спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что целью стала демилитаризация и денацификация Украины, а также помощь жителям Донбасса. Страны Запада помогают Украине финансами и оружием. Поставки вооружения Киеву угрожают безопасности континента, заявляли в Кремле. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров предупредил, что Запад начал тотальную гибридную войну против РФ.