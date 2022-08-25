Александр Воложанин отправится в военную часть Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Бойца Александра Воложанина из Челябинска, получившего боевые ранения и потерявшего глаз в ходе спецоперации РФ на Украине, выписывают из военного госпиталя. Воложанин сообщил, что после выписки он отправится в военную часть, расположенную в городе Грозный.

«Прошло три месяца моего лечения от боевых ранений в клинике военно-медицинской академии имени С. М. Кирова. Заканчиваю лечиться и меня выписывают. Сейчас прошел военно-врачебную комиссию и буду отправляться в Грозный в свою военную часть», — написал на своей странице во «ВКонтакте» Воложанин.

Находясь в госпитале Воложанин ранее писал, что глава Чеченской республики Рамзан Кадыров собрал полк, который пойдет освобождать Киев от националистов. Челябинский лидер движения «Трезвые дворы» также заявлял, что собирается отправится туда со своими боевыми товарищами после лечения.

Воложанин называет себя бойцом чеченского штурмового отряда имени Кадырова. В мае он получил тяжелое ранение в голову при обстреле из украинского танка. Снаряд разорвался в пяти метрах от челябинца и один из осколков прилетел ему в голову. Произошло это при попытке установить флаг России и Чеченской республики на самом высоком здании в Северодонецке.

Врачи из военного госпиталя в Ростове-на-Дону извлекли из головы челябинца осколок в три сантиметра. Медики назвали чудом, что Воложанин остался жив. Несмотря на успешную операцию, челябинец потерял правый глаз.

Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля текущего года. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что ее цель — защитить жителей Донбасса от геноцида неонацистов.

В мае челябинец получил тяжелое ранение в голову при обстреле из украинского танка Фото: Александр Воложанин