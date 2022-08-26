Грузовики перегородили обе полосы для движения Фото: Марина Малкова © URA.RU

В Челябинске на автодороге Меридиан напротив здания городской Госавтоинспекции днем 27 августа произошло столкновение пяти автомобилей. Из-за этого на дороге образовалась внушительная пробка, передает корреспондент URA.RU с места происшествия.

Авария произошла около 11:30. По предварительным данным, столкнулись легковой автомобиль, фура, два грузовика и грузовая «ГАЗель». Последний автомобиль при этом врезался в дорожное ограждение. Из-за ДТП оказались практически перегорожены обе полосы для движения, поэтому на дороге образовался затор.

В пресс-службу ГИБДД города направлен запрос. Комментарии в ведомстве предоставят позднее.

Обновлено в 13:20 (по уральскому времени): Как сообщили в пресс-службе ГИБДД города, ДТП произошло 27 августа 2022 года в 11:20 по ул. Гончаренко, 99. 25-летний водитель грузового автомобиля Shacman не выдержал безопасную дистанцию и совершил столкновение с впереди стоящим автомобилем «Газель» под управлением мужчины 1956 года рождения, после чего автомобиль «Газель» столкнулся со впереди стоящим автомобилем «МАЗ». Пострадавших нет.