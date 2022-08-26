В Кургане временно ограничили подачу газа после ДТП

Подача будет возобновлена в полном объеме, когда все последствия аварии устранят Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане на одном из центральных перекрестков автомобиль сбил газовую трубу. В результате была частично ограничена подача газа на нескольких городских предприятиях, расположенных рядом с местом ДТП.

«На перекрестке улиц Дзержинского и Бурова-Петрова повредили газовую трубу. Поврежден газопровод высокого давления. Пока прекращена подача газа на несколько небольших предприятий в этом районе. Скоро будут начаты восстановительные работы, — написано на сайте 45.RU со ссылкой на слова пресс-секретаря АО «Газпром газораспределение Курган» Татьяны Галкиной.

В ОГИБДД УМВД России по городу Кургану информацию об аварии корреспонденту URA.RU подтвердили. В ведомстве уточнили, что пострадавших в ДТП нет. Сейчас все обстоятельства произошедшего уточняются.

Ранее агентство писало, что улицы Дзержинского, Коли Мяготина и Бурова-Петрова были названы самыми опасными для жителей Кургана. За семь месяцев текущего года на них чаще всего происходили ДТП.