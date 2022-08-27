Путин разрешил гражданам ЛДНР и Украины бессрочно находиться в РФ

27 августа 2022 в 18:02 Размер текста - 17 +

Владимир Путин подписал указ о сроках пребывания беженцев с Украины и Донбасса в России Фото: Владимир Андреев © URA.RU Граждане Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, а также Украины могут находиться на территории России без ограничения по времени. Об этом сообщается в указе президента Российской Федерации, опубликованном на официальном интернет портале правовой информации. В соответствии с документом, неограниченное пребывание на территории России граждан вышеперечисленных стран возможно только после прохождения ими процедуры дактилоскопии и медосвидетельствования. Они должны подтвердить, что не употребляют наркотические средства. «Граждане Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины: вправе временно пребывать в РФ без ограничения сроков, установленных Федеральным законом от 25 июля 2002 года «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», — говорится в указе. Спецоперацию на территории Украины президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. По словам главы государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация Украины, а также защита республик Донбасса.

Граждане Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, а также Украины могут находиться на территории России без ограничения по времени. Об этом сообщается в указе президента Российской Федерации, опубликованном на официальном интернет портале правовой информации. В соответствии с документом, неограниченное пребывание на территории России граждан вышеперечисленных стран возможно только после прохождения ими процедуры дактилоскопии и медосвидетельствования. Они должны подтвердить, что не употребляют наркотические средства. «Граждане Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины: вправе временно пребывать в РФ без ограничения сроков, установленных Федеральным законом от 25 июля 2002 года «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», — говорится в указе. Спецоперацию на территории Украины президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. По словам главы государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация Украины, а также защита республик Донбасса.