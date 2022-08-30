Суперкар за 30 млн рублей и его владелец восхищают далеко не всех жителей Челябинска Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске от полиции требуют найти и наказать водителя Ferrari, дрифтующего с опасностью для жизни горожан на улицах мегаполиса. Официальный запрос направил в Госавтоинспекцию региона депутат Тракторозаводского района Александр Курочкин.

«Любители дрифта (опасного вождения) нередко создают аварийные ситуации на проезжей части, что приводит к человеческим жертвам. Прошу Вас провести проверку и вынести наказание наглому дрифтуну в виде лишения прав сроком от 4 месяцев, штраф до 5 тысяч рублей, а также осуществить арест на 15 суток — дабы остудить нарушителя», — говорится в адресованном начальнику управления ГИБДД по Челябинской области документе (есть в распоряжении URA.RU).

Как пояснил агентству сам Курочкин, поводом стали обращения жителей района в его депутатскую приемную. По их словам, упражнения в дрифте водителя спорткара, которыми тот занимается на улице Труда, вызывают страх за жизнь. Информацию об итогах расследования он просит сообщить в Депутатский центр «Единой России» Тракторозаводского района Челябинска.

По данным сервиса проверки автомобилей, владелец Ferrari 812 Superfast 2020 года выпуска — 32-летний Станислав Е. Уроженец Южноуральска. Ныне он живет в Москве, но регулярно появляется и в Челябинске. Двигатель мощностью в 800 лошадиных сил и объемом 6,5 литра за три секунды разгоняет автомобиль до 100 километров в час, а максимально Ferrari выдает 340 километров в час. На машине числится 60 штрафов на 81 тысячу рублей, из них 9 тысяч не оплачены.