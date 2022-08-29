Челябинский губернатор передал коммунальщикам Ясиноватой подарок. Фото

30 августа 2022 в 16:59 Размер текста - 17 +

Алексей Текслер подарил городским коммунальным предприятиям технику для работ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Губернатор Челябинской области Алексей Текслер передал коммунальным службам подшефного города Ясиноватая подарок в виде рабочей техники. Об этом в социальных сетях сообщил глава города Дмитрий Шевченко. «Алексей Текслер передал в дар городу специализированную технику: автогидроподъемник, самосвал „Урал“, вакуумную цистерна, автоцистерну, ГАЗель грузопассажирскую. Техника поможет обеспечить бесперебойную работу городских коммунальных предприятий города», — написал в своем telegram-канале Шевченко. В ходе своей поездки в ДНР Текслер осмотрел социальные объекты в подшефных городах региона: Ясиноватой и Волновахе. Губернатор проверил готовность городов к осенне-зимнему периоду. Это второй визит Текслера в ДНР. В середине июня губернатор подписал соглашение о помощи городам республики со стороны Челябинской области. Помимо восстановления городов, из области за все время спецоперации было направлено мирным жителям Донбасса около 400 тонн гуманитарного груза. Спецоперация РФ по денацификации и демилитаризации Украины продолжается седьмой месяц. За это время от националистов освобождено свыше 250 населенных пунктов. Как сообщает минобороны РФ, российские военные действуют аккуратно, не причиняя вреда населению. Армия ВСУ же прикрывается мирными жителями, как живым щитом. Техника поможет обеспечить бесперебойную работу городских коммунальных предприятий Фото: telegram-канал Главы Администрации Ясиноватой Дмитрия Шевченко Руководство города выражают губернатору Алексею Текслеру благодарность за оказанную помощь Фото: telegram-канал Главы Администрации Ясиноватой Дмитрия Шевченко

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер передал коммунальным службам подшефного города Ясиноватая подарок в виде рабочей техники. Об этом в социальных сетях сообщил глава города Дмитрий Шевченко. «Алексей Текслер передал в дар городу специализированную технику: автогидроподъемник, самосвал „Урал“, вакуумную цистерна, автоцистерну, ГАЗель грузопассажирскую. Техника поможет обеспечить бесперебойную работу городских коммунальных предприятий города», — написал в своем telegram-канале Шевченко. В ходе своей поездки в ДНР Текслер осмотрел социальные объекты в подшефных городах региона: Ясиноватой и Волновахе. Губернатор проверил готовность городов к осенне-зимнему периоду. Это второй визит Текслера в ДНР. В середине июня губернатор подписал соглашение о помощи городам республики со стороны Челябинской области. Помимо восстановления городов, из области за все время спецоперации было направлено мирным жителям Донбасса около 400 тонн гуманитарного груза. Спецоперация РФ по денацификации и демилитаризации Украины продолжается седьмой месяц. За это время от националистов освобождено свыше 250 населенных пунктов. Как сообщает минобороны РФ, российские военные действуют аккуратно, не причиняя вреда населению. Армия ВСУ же прикрывается мирными жителями, как живым щитом.