В Тюмени резко вырос спрос на изучение китайского языка

За год спрос на услуги репетиторов по китайскому языку в Тюмени вырос на 160%. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе сервиса «Авито Услуги».
«В Тюмени рост спроса на услуги репетиторов по китайскому составил 160% по сравнению с августом 2021 года. Предложений от специалистов также стало больше, увеличение на 67%, — рассказали URA.RU в пресс-службе сервиса.
За одно занятие с учителем с тюменцев, в среднем, просят 700 рублей. Это дороже, нежели занятия с репетиторами по арабскому, где один урок стоит порядка 500 рублей.
Также тюменцы хотят изучать и другие азиатские языки. За занятие по корейскому придется заплатить около тысячи рублей, а по японскому — 600 рублей.
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