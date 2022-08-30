30 августа 2022
29 августа 2022

В Тюмени резко вырос спрос на изучение китайского языка

© Служба новостей «URA.RU»
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Ежегодная итоговая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина. Москва, плакаты, российско-китайская дружба, вопросы путину, россия китай
Тюменцы в разы чаще стали искать репетиторов по китайскому языку Фото:

За год спрос на услуги репетиторов по китайскому языку в Тюмени вырос на 160%. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе сервиса «Авито Услуги».

«В Тюмени рост спроса на услуги репетиторов по китайскому составил 160% по сравнению с августом 2021 года. Предложений от специалистов также стало больше, увеличение на 67%, — рассказали URA.RU в пресс-службе сервиса.

За одно занятие с учителем с тюменцев, в среднем, просят 700 рублей. Это дороже, нежели занятия с репетиторами по арабскому, где один урок стоит порядка 500 рублей.

Также тюменцы хотят изучать и другие азиатские языки. За занятие по корейскому придется заплатить около тысячи рублей, а по японскому — 600 рублей.

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За год спрос на услуги репетиторов по китайскому языку в Тюмени вырос на 160%. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе сервиса «Авито Услуги». «В Тюмени рост спроса на услуги репетиторов по китайскому составил 160% по сравнению с августом 2021 года. Предложений от специалистов также стало больше, увеличение на 67%, — рассказали URA.RU в пресс-службе сервиса. За одно занятие с учителем с тюменцев, в среднем, просят 700 рублей. Это дороже, нежели занятия с репетиторами по арабскому, где один урок стоит порядка 500 рублей. Также тюменцы хотят изучать и другие азиатские языки. За занятие по корейскому придется заплатить около тысячи рублей, а по японскому — 600 рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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