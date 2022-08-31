Охранника-убийцу из Перми отправили в колонию на 9,5 лет

01 сентября 2022 в 03:15 Размер текста - 17 +

Убийцу из Перми приговорили почти к 10 годам лишения свободы Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Охранник пермского ЧОПа жестоко убил своего знакомого, за что и был приговорен к отбыванию наказания в исправительном учреждении особого режима. Такая информация появилась в СМИ. «Вынесен приговор по делу охранника-убийцы, который лишил жизни своего нового знакомого прямо у подъезда общежития. Суд Свердловского района Перми приговорил его к 9,5 годам лишения свободы. Отбывать наказание убийца-рецидивист будет в колонии особого режима», — написано на сайте «В курсе.ру». Инцидент произошел в ночь с 3 на 4 апреля, когда 47-летнего мужчину позвал к себе в гости новый 36-летний знакомый. Тот, что постарше, принял приглашение, не подозревая, что к себе домой его зовет опасный рецидивист. На мужчине были надеты электронные браслеты для осужденных (ранее он уже сидел за убийство с особой жестокостью). После совместного распития спиртного, гость лег спать в комнате общежития. Хозяин закрыл дверь на ключ и ушел пить пиво к соседям. Ночью, когда вернулся, гость набросился на него с чайником, что очень не понравилось рецидивисту, который вывел гостя на улицу, продолжая избивать. Лежавшего в луже крови мужчину заметили соседи. Сотрудник охранного агентства сам вызвал полицию и скорую. Пострадавший скончался по пути к больнице, его спасти не удалось. URA.RU писало ранее, что в Перми бывший охранник обвиняется в убийстве своего директора. Руководитель компании числился пропавшим без вести с мая 2010 года. Следователи считали, что один из сотрудников предприятия обманным путем заманил руководителя в лес, где задушил его и закопал в заранее подготовленной яме. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Охранник пермского ЧОПа жестоко убил своего знакомого, за что и был приговорен к отбыванию наказания в исправительном учреждении особого режима. Такая информация появилась в СМИ. «Вынесен приговор по делу охранника-убийцы, который лишил жизни своего нового знакомого прямо у подъезда общежития. Суд Свердловского района Перми приговорил его к 9,5 годам лишения свободы. Отбывать наказание убийца-рецидивист будет в колонии особого режима», — написано на сайте «В курсе.ру». Инцидент произошел в ночь с 3 на 4 апреля, когда 47-летнего мужчину позвал к себе в гости новый 36-летний знакомый. Тот, что постарше, принял приглашение, не подозревая, что к себе домой его зовет опасный рецидивист. На мужчине были надеты электронные браслеты для осужденных (ранее он уже сидел за убийство с особой жестокостью). После совместного распития спиртного, гость лег спать в комнате общежития. Хозяин закрыл дверь на ключ и ушел пить пиво к соседям. Ночью, когда вернулся, гость набросился на него с чайником, что очень не понравилось рецидивисту, который вывел гостя на улицу, продолжая избивать. Лежавшего в луже крови мужчину заметили соседи. Сотрудник охранного агентства сам вызвал полицию и скорую. Пострадавший скончался по пути к больнице, его спасти не удалось. URA.RU писало ранее, что в Перми бывший охранник обвиняется в убийстве своего директора. Руководитель компании числился пропавшим без вести с мая 2010 года. Следователи считали, что один из сотрудников предприятия обманным путем заманил руководителя в лес, где задушил его и закопал в заранее подготовленной яме.