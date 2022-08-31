Вместе с бойцами из Чечни Воложанин планирует участвовать в освобождении Киева от националистов Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Боец из Челябинска Александр Воложанин, получивший серьезное ранение в голову в ходе спецоперации РФ на Украине, начал учиться воевать с одним глазом. Так Воложанин пытается вернуть свои боевые навыки и продолжить спецоперацию в чеченском штурмовом отряде имени Кадырова.

«Снова в строю. Тренируюсь стрелять, целясь левым глазом. Мой позывной Якудза, я воевал в штурмовом отряде Нохчи и потерял в бою 29 мая правый глаз», — написал Воложанин на своей странице во «ВКонтакте» и выложил видео тренировок стрельбы из автомата.

Воложанин отметил, что он провел три месяца в восьми военных госпиталях, но ранение не сломило его дух. Ранее челябинский боец сообщил, что после выписки он отправится в военную часть, расположенную в Грозном. Вместе со своими боевыми товарищами из Чечни он планирует участвовать в освобождении Киева от националистов.

В мае челябинец получил тяжелое ранение в голову при обстреле из украинского танка. Произошло это при попытке установить флаг России и Чеченской республики на самом высоком здании в Северодонецке.

Спецоперация вооруженных сил РФ по завершению восьмилетней агрессии Украины против Донецка и Луганска началась 24 февраля. Обязательным условием для российских вооруженных сил в этой операции является корректное и осторожное отношение к мирным жителям, а также уважительное обращение со сдавшимися украинскими солдатами.