31 августа 2022

Челябинский губернатор отчитал главу района. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Текслер в Кунашаке. Челябинск
Алексею Текслеру не понравилось, что у будущего Дворца культуры отсутствует кровля Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер в ходе визита 1 сентября в Кунашакский район отчитал главу Сибагатуллу Аминова. Текслеру не понравилось, что при реализации нацпроекта «Культура» местные власти затянули строительство Дворца культуры в селе Муслюмово, передает корреспондент URA.RU.

«Объект в Муслюмово должны сдать в середине ноября. Скоро начнутся осенние дожди и половина работы, которую вы сделали, может пойти на смарку. Кровля — это задача номер один и вы должны усилить работы», — заявил Текслер.

Губернатор также возмутился, что на стройке трудятся 15 рабочих. Он также посоветовал обратится за помощью к субподрядчику, который ускорит строительство.

«Сегодня я голос повышать не буду, но это никуда не годится. Решите вместе с министерством все вопросы. Объект для Муслюмово знаковый и его нужно сдать вовремя», — поручил губернатор главе района.

В День знаний Текслер приехал в Кунашак на открытие новой школы. Здесь буду учиться 776 учеников. В новом здании имеется просторная столовая, библиотека, актовый зал и современный стадион с беговой дорожкой. Губернатор также проинспектировал стадион «Кунашакский» и борцовский зал, где в 2020—2021 годах выполнили капремонт.

Текслер в Кунашаке. Челябинск
Алексей Текслер поручил как можно скорее завершить строительство кровли
Фото:
Текслер в Кунашаке. Челябинск
Губернатор Алексей Текслер и глава района Сибагатулла Аминов вместе открыли новую школу
Фото:
Текслер в Кунашаке. Челябинск
В новой школе будут учиться почти 800 человек
Фото:
Текслер в Кунашаке. Челябинск
Сибагатулла Аминов также отремонтировал стадион «Кунашакский» и борцовский зал
Фото:
Текслер в Кунашаке. Челябинск
У жителей Кунашака появилась новая беговая дорожка
Фото:

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер в ходе визита 1 сентября в Кунашакский район отчитал главу Сибагатуллу Аминова. Текслеру не понравилось, что при реализации нацпроекта «Культура» местные власти затянули строительство Дворца культуры в селе Муслюмово, передает корреспондент URA.RU. «Объект в Муслюмово должны сдать в середине ноября. Скоро начнутся осенние дожди и половина работы, которую вы сделали, может пойти на смарку. Кровля — это задача номер один и вы должны усилить работы», — заявил Текслер. Губернатор также возмутился, что на стройке трудятся 15 рабочих. Он также посоветовал обратится за помощью к субподрядчику, который ускорит строительство. «Сегодня я голос повышать не буду, но это никуда не годится. Решите вместе с министерством все вопросы. Объект для Муслюмово знаковый и его нужно сдать вовремя», — поручил губернатор главе района. В День знаний Текслер приехал в Кунашак на открытие новой школы. Здесь буду учиться 776 учеников. В новом здании имеется просторная столовая, библиотека, актовый зал и современный стадион с беговой дорожкой. Губернатор также проинспектировал стадион «Кунашакский» и борцовский зал, где в 2020—2021 годах выполнили капремонт.
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