Свердловчан предупредили о сильном шторме и грозе

В Свердловской области продлили штормовое предупреждение. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по региону.
«Синоптики продлили предупреждение о непогоде на Среднем Урале. Так, 3 сентября в Свердловской области местами ожидается с порывами до 20 метров в секунду, дождь, грозы. Главное управление МЧС России по Свердловской области призывает свердловчан быть предельно осторожными и внимательными в этот неблагоприятный период», — сообщают в пресс-службе.
Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловской области 2 сентября ожидаются ливни, сильные дожди, град и штормовой ветер. Ранее публиковалось предупреждение о плохой погоде 1 сентября. Свердловчанам обещали ливни и град. Ветер в некоторых районах может усилиться до 26 метров в секунду.
Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво»