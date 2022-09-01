Свердловчан предупредили о сильном шторме и грозе

В Свердловской области МЧС продлили штормовое предупреждение

02 сентября 2022 в 12:59 Размер текста - 17 +

Синоптики продлили предупреждение о непогоде на Среднем Урале Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Свердловской области продлили штормовое предупреждение. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по региону. «Синоптики продлили предупреждение о непогоде на Среднем Урале. Так, 3 сентября в Свердловской области местами ожидается с порывами до 20 метров в секунду, дождь, грозы. Главное управление МЧС России по Свердловской области призывает свердловчан быть предельно осторожными и внимательными в этот неблагоприятный период», — сообщают в пресс-службе. Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловской области 2 сентября ожидаются ливни, сильные дожди, град и штормовой ветер. Ранее публиковалось предупреждение о плохой погоде 1 сентября. Свердловчанам обещали ливни и град. Ветер в некоторых районах может усилиться до 26 метров в секунду.

В Свердловской области продлили штормовое предупреждение. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по региону. «Синоптики продлили предупреждение о непогоде на Среднем Урале. Так, 3 сентября в Свердловской области местами ожидается с порывами до 20 метров в секунду, дождь, грозы. Главное управление МЧС России по Свердловской области призывает свердловчан быть предельно осторожными и внимательными в этот неблагоприятный период», — сообщают в пресс-службе. Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловской области 2 сентября ожидаются ливни, сильные дожди, град и штормовой ветер. Ранее публиковалось предупреждение о плохой погоде 1 сентября. Свердловчанам обещали ливни и град. Ветер в некоторых районах может усилиться до 26 метров в секунду.