01 сентября 2022

Свердловчан предупредили о сильном шторме и грозе

В Свердловской области МЧС продлили штормовое предупреждение
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Синоптики продлили предупреждение о непогоде на Среднем Урале Фото:

В Свердловской области продлили штормовое предупреждение. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по региону.

«Синоптики продлили предупреждение о непогоде на Среднем Урале. Так, 3 сентября в Свердловской области местами ожидается с порывами до 20 метров в секунду, дождь, грозы. Главное управление МЧС России по Свердловской области призывает свердловчан быть предельно осторожными и внимательными в этот неблагоприятный период», — сообщают в пресс-службе.

Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловской области 2 сентября ожидаются ливни, сильные дожди, град и штормовой ветер. Ранее публиковалось предупреждение о плохой погоде 1 сентября. Свердловчанам обещали ливни и град. Ветер в некоторых районах может усилиться до 26 метров в секунду.

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В Свердловской области продлили штормовое предупреждение. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по региону. «Синоптики продлили предупреждение о непогоде на Среднем Урале. Так, 3 сентября в Свердловской области местами ожидается с порывами до 20 метров в секунду, дождь, грозы. Главное управление МЧС России по Свердловской области призывает свердловчан быть предельно осторожными и внимательными в этот неблагоприятный период», — сообщают в пресс-службе. Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловской области 2 сентября ожидаются ливни, сильные дожди, град и штормовой ветер. Ранее публиковалось предупреждение о плохой погоде 1 сентября. Свердловчанам обещали ливни и град. Ветер в некоторых районах может усилиться до 26 метров в секунду.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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