В Екатеринбурге полиция искала мальчика, сбежавшего от зубного врача и мамы

В Екатеринбурге полиция нашла ребенка, сбежавшего от зубного врача и мамы

Стоматологов боятся и взрослые, и маленькие пациенты Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Екатеринбурге четырехлетний ребенок сбежал из поликлиники на улице Санаторная 22, куда его мама привела на прием к стоматологу. Взволнованная родительница вызвала полицию, сообщили URA.RU очевидцы. За комментарием агентство обратилось к руководителю пресс-службы свердловского главка МВД Валерию Горелых, который подтвердил факт случившегося инцидента.

«Сообщение о данном ЧП поступило в дежурную часть ОП № 12 УМВД по Екатеринбургу от матери малыша, жительницы областного центра 2000-го года рождения. На указанный адрес в срочном порядке был направлен наряд ППС, патрулировавший вверенную территорию неподалеку. Представители МВД нашли мальчика, его зовут Ярослав. Как выяснилось, он испугался процедур и спешно ретировался от дантиста на улицу. К счастью. ни в какую криминальную историю ребенок угодить не успел», — рассказал Горелых.

Полковник добавил, что счастливая мать искренне поблагодарила полицейских за сына. «На этом поисковым мероприятиям был дан отбой», — добавил глава пресс-службы.

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