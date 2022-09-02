В Екатеринбурге полиция искала мальчика, сбежавшего от зубного врача и мамы

В Екатеринбурге полиция нашла ребенка, сбежавшего от зубного врача и мамы
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Стоматология. Челябинск, стоматология, стоматолог, дантист, стоматологическое кресло
Стоматологов боятся и взрослые, и маленькие пациенты Фото:

В Екатеринбурге четырехлетний ребенок сбежал из поликлиники на улице Санаторная 22, куда его мама привела на прием к стоматологу. Взволнованная родительница вызвала полицию, сообщили URA.RU очевидцы. За комментарием агентство обратилось к руководителю пресс-службы свердловского главка МВД Валерию Горелых, который подтвердил факт случившегося инцидента.

«Сообщение о данном ЧП поступило в дежурную часть ОП № 12 УМВД по Екатеринбургу от матери малыша, жительницы областного центра 2000-го года рождения. На указанный адрес в срочном порядке был направлен наряд ППС, патрулировавший вверенную территорию неподалеку. Представители МВД нашли мальчика, его зовут Ярослав. Как выяснилось, он испугался процедур и спешно ретировался от дантиста на улицу. К счастью. ни в какую криминальную историю ребенок угодить не успел», — рассказал Горелых.

Полковник добавил, что счастливая мать искренне поблагодарила полицейских за сына. «На этом поисковым мероприятиям был дан отбой», — добавил глава пресс-службы.

Ранее в Екатеринбурге из дома после сдачи ЕГЭ сбежала школьница. Девушка оставила родителям записку, что хочет жить самостоятельно.

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В Екатеринбурге четырехлетний ребенок сбежал из поликлиники на улице Санаторная 22, куда его мама привела на прием к стоматологу. Взволнованная родительница вызвала полицию, сообщили URA.RU очевидцы. За комментарием агентство обратилось к руководителю пресс-службы свердловского главка МВД Валерию Горелых, который подтвердил факт случившегося инцидента. «Сообщение о данном ЧП поступило в дежурную часть ОП № 12 УМВД по Екатеринбургу от матери малыша, жительницы областного центра 2000-го года рождения. На указанный адрес в срочном порядке был направлен наряд ППС, патрулировавший вверенную территорию неподалеку. Представители МВД нашли мальчика, его зовут Ярослав. Как выяснилось, он испугался процедур и спешно ретировался от дантиста на улицу. К счастью. ни в какую криминальную историю ребенок угодить не успел», — рассказал Горелых. Полковник добавил, что счастливая мать искренне поблагодарила полицейских за сына. «На этом поисковым мероприятиям был дан отбой», — добавил глава пресс-службы. Ранее в Екатеринбурге из дома после сдачи ЕГЭ сбежала школьница. Девушка оставила родителям записку, что хочет жить самостоятельно.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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