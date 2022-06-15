14 июня девушка сдавала ЕГЭ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Екатеринбурге после ЕГЭ из дома сбежала 18-летняя школьница. Она оставила родителям записку, где рассказала, что желает жить самостоятельно, а ее телефон второй день остается вне доступа. Об этом рассказала матерь школьницы Светлана Лаврентьева.

«Недавно Полина познакомилась с молодым человеком с Ботаники. Может быть, попала под его влияние. Она закрытая в общении. В записке написала, что уходит из дома и хочет жить самостоятельно. Она всегда была домашним ребенком, никогда не сбегала, не представляю, кто ей что мог наговорить», — рассказала мама девушки Светлана порталу E1.

Она уточнила, что рост девушки 170 сантиметров, зеленый цвет глаз, темно-русые, кудрявые волосы, короткая стрижка. «В прошлом году Полина перенесла операцию по удалению опухоли мозга, нужно принимать лекарства. Сейчас у дочери бывают приступы эпилепсии. Мы очень переживаем за ее здоровье», — добавила Светлана.

Родители уже обратились в МВД. «Заявление о розыске поступило в отдел полиции №4 от родственников. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают местонахождение гражданки. Все, кто располагает значимой информацией о разыскиваемой могут сообщать ее по телефону 356-42-04. Полиция также просит девушку по возможности самостоятельно обратится в органы внутренних дел.», — рассказали URA.RU в пресс-службе УМВД по Екатеринбургу.