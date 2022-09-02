Бывший вице-мэр получил 12 лет за убийство «Мисс Кузбасс»

Бывший вице-мэр Новокузнецка получил 12 лет за убийство «Мисс Кузбасс-2010»
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Александр Попов получил 12 лет общего режима Фото:

Бывший вице-мэр Новокузнецка Александр Попов получил 12 лет тюрьмы за убийство своей супруги, «Мисс Кузбасс-2010» Ксении Сапожковой. Об этом сообщается на сайте московской прокуратуры.

«Установлено, что 31 августа 2021 года Попов, находясь в квартире, расположенной на территории Новой Москвы, в ходе ссоры, возникшей на почве личных неприязненных отношений, действуя умышленно, нанес своей супруге неустановленным острым предметом телесные повреждения в виде колото-резаных ран в область груди и шеи. От полученных ранений 29-летняя женщина скончалась на месте», — сообщили в прокуратуре.

Па данным прокуратуры, после убийства Попов вывез тело жены в лес и закопал. После этого он обратился в полицию и заявил, что его жена уехала в неизвестном направлении и пропала. Суд приговорил Попова к 12 годам в колонии общего режима.

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Бывший вице-мэр Новокузнецка Александр Попов получил 12 лет тюрьмы за убийство своей супруги, «Мисс Кузбасс-2010» Ксении Сапожковой. Об этом сообщается на сайте московской прокуратуры. «Установлено, что 31 августа 2021 года Попов, находясь в квартире, расположенной на территории Новой Москвы, в ходе ссоры, возникшей на почве личных неприязненных отношений, действуя умышленно, нанес своей супруге неустановленным острым предметом телесные повреждения в виде колото-резаных ран в область груди и шеи. От полученных ранений 29-летняя женщина скончалась на месте», — сообщили в прокуратуре. Па данным прокуратуры, после убийства Попов вывез тело жены в лес и закопал. После этого он обратился в полицию и заявил, что его жена уехала в неизвестном направлении и пропала. Суд приговорил Попова к 12 годам в колонии общего режима.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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