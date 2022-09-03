03 сентября 2022
02 сентября 2022

На трассе М-5 под Челябинском сгорела фура со спецтехникой. Фото

На трассе М-5 в Сосновском районе сгорел грузовой автомобиль со спецтехникой
© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар в промзоне на Троицком тракте. Челябинск, мчс, дым, пожар, чп, огонь, чс
На место выезжали сотрудники МЧС Фото:

В Сосновском районе Челябинской области на трассе М-5 сгорел большегрузный автомобиль, перевозивший спецтехнику. Об этом сообщили в пресс-центре ГУ МЧС по региону.

«4 сентября утром поступило сообщение о возгорании в движении фуры, груженой спецтехникой, на 1862 км трассы М-5 в трех километрах от реки Серазак в строну Уфы. По прибытии открытого горения не обнаружено, сильное задымление из моторного отсека ликвидировано», — рассказали в пресс-центре.

В настоящее время движение по трассе осуществляется в обычном режиме. Обошлось без пострадавших.

Фура сгорела практически полностью

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В Сосновском районе Челябинской области на трассе М-5 сгорел большегрузный автомобиль, перевозивший спецтехнику. Об этом сообщили в пресс-центре ГУ МЧС по региону. «4 сентября утром поступило сообщение о возгорании в движении фуры, груженой спецтехникой, на 1862 км трассы М-5 в трех километрах от реки Серазак в строну Уфы. По прибытии открытого горения не обнаружено, сильное задымление из моторного отсека ликвидировано», — рассказали в пресс-центре. В настоящее время движение по трассе осуществляется в обычном режиме. Обошлось без пострадавших.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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