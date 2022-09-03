На место выезжали сотрудники МЧС
В Сосновском районе Челябинской области на трассе М-5 сгорел большегрузный автомобиль, перевозивший спецтехнику. Об этом сообщили в пресс-центре ГУ МЧС по региону.
«4 сентября утром поступило сообщение о возгорании в движении фуры, груженой спецтехникой, на 1862 км трассы М-5 в трех километрах от реки Серазак в строну Уфы. По прибытии открытого горения не обнаружено, сильное задымление из моторного отсека ликвидировано», — рассказали в пресс-центре.
В настоящее время движение по трассе осуществляется в обычном режиме. Обошлось без пострадавших.
Фура сгорела практически полностью
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