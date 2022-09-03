В музее под Екатеринбургом устроили соревнования по дрифту. Фото

В музейном комплексе УГМК прошел Кубок Урала по дрифту

04 сентября 2022 в 18:54 Размер текста - 17 +

Дрифтеры со всей страны сразились за звание лучшего пилота Фото: пресс-служба музея УГМК В музейном комплексе УГМК в Верхней Пышме прошел Кубок Урала по дрифту, в рамках которого сразились 32 пилота из разных городов России. В соревнованиях приняли участие как владельцы иномарок, так и отечественных «ВАЗов», рассказали URA.RU в пресс-службе музея. «Каждый год мы проводим соревнования по дрифту, автозвуку, тюнингу — и другим популярным видам автоспорта. К сожалению, оборудованных безопасных площадок в городе для таких соревнований не так много, и участникам часто негде тренироваться, негде демонстрировать свое мастерство, а зрителям — безопасно наблюдать за экстремальными автошоу. Наше участие в качестве организатора в подобных мероприятиях — стремление поддержать современный автоспорт и его поклонников», — рассказала заместитель директора музейного комплекса УГМК Елена Филатова. Всего в соревнованиях принимают участие 32 пилота из разных городов России: Екатеринбурга, Тюмени, Челябинска, Омска, Казани, Сургута, Ижевска и других. Судьи оценивали участников по трем критериям: угол заноса, траектория и стиль.

В музейном комплексе УГМК в Верхней Пышме прошел Кубок Урала по дрифту, в рамках которого сразились 32 пилота из разных городов России. В соревнованиях приняли участие как владельцы иномарок, так и отечественных «ВАЗов», рассказали URA.RU в пресс-службе музея. «Каждый год мы проводим соревнования по дрифту, автозвуку, тюнингу — и другим популярным видам автоспорта. К сожалению, оборудованных безопасных площадок в городе для таких соревнований не так много, и участникам часто негде тренироваться, негде демонстрировать свое мастерство, а зрителям — безопасно наблюдать за экстремальными автошоу. Наше участие в качестве организатора в подобных мероприятиях — стремление поддержать современный автоспорт и его поклонников», — рассказала заместитель директора музейного комплекса УГМК Елена Филатова. Всего в соревнованиях принимают участие 32 пилота из разных городов России: Екатеринбурга, Тюмени, Челябинска, Омска, Казани, Сургута, Ижевска и других. Судьи оценивали участников по трем критериям: угол заноса, траектория и стиль.