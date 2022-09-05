В ХМАО при столкновении «Лады» с «КАМАЗом» погиб человек. Фото

В ХМАО при столкновении «Лады» с «КАМАЗом» погиб человек

06 сентября 2022 в 10:23 Размер текста - 17 +

Водитель «Лады» погиб на месте аварии Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В ХМАО недалеко от города Урай на автодороге «Юг» во время автомобильной аварии погиб 30-летний мужчина. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО. «30-летний водитель автомобиля „Лада Приора“ по предварительным данным, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения с последующим съездом на обочину, где совершил наезд на стоящий „КАМАЗ“. В результате автоаварии водитель „Лады“ от полученных травм скончался на месте происшествия. 56-летний водитель грузового автомобиля не пострадал», — сообщили в ведомстве. По факту произошедшего сотрудниками ГИБДД начато административное разбирательство. Всего же за за 5 сентября в округе зарегистрировано 2 ДТП, в которых один человек погиб и двое были травмированы. 10 водителей задержаны за управлением автомобиля в нетрезвом состоянии. Фото: Пресс-служба УМВД по ХМАО Фото: Пресс-служба УМВД по ХМАО Фото: Пресс-служба УМВД по ХМАО Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте в ДТП погиб водитель Cadillac. По данным полиции, водитель не справился с управлением и вылетел в кювет. Водитель иномарке погиб на месте аварии.

В ХМАО недалеко от города Урай на автодороге «Юг» во время автомобильной аварии погиб 30-летний мужчина. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО. «30-летний водитель автомобиля „Лада Приора“ по предварительным данным, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения с последующим съездом на обочину, где совершил наезд на стоящий „КАМАЗ“. В результате автоаварии водитель „Лады“ от полученных травм скончался на месте происшествия. 56-летний водитель грузового автомобиля не пострадал», — сообщили в ведомстве. По факту произошедшего сотрудниками ГИБДД начато административное разбирательство. Всего же за за 5 сентября в округе зарегистрировано 2 ДТП, в которых один человек погиб и двое были травмированы. 10 водителей задержаны за управлением автомобиля в нетрезвом состоянии. Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте в ДТП погиб водитель Cadillac. По данным полиции, водитель не справился с управлением и вылетел в кювет. Водитель иномарке погиб на месте аварии.