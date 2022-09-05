05 сентября 2022
04 сентября 2022

В ХМАО при столкновении «Лады» с «КАМАЗом» погиб человек. Фото

В ХМАО при столкновении «Лады» с «КАМАЗом» погиб человек
© Служба новостей «URA.RU»
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Водитель «Лады» погиб на месте аварии Фото:

В ХМАО недалеко от города Урай на автодороге «Юг» во время автомобильной аварии погиб 30-летний мужчина. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО.

«30-летний водитель автомобиля „Лада Приора“ по предварительным данным, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения с последующим съездом на обочину, где совершил наезд на стоящий „КАМАЗ“. В результате автоаварии водитель „Лады“ от полученных травм скончался на месте происшествия. 56-летний водитель грузового автомобиля не пострадал», — сообщили в ведомстве.

По факту произошедшего сотрудниками ГИБДД начато административное разбирательство. Всего же за за 5 сентября в округе зарегистрировано 2 ДТП, в которых один человек погиб и двое были травмированы. 10 водителей задержаны за управлением автомобиля в нетрезвом состоянии.

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Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте в ДТП погиб водитель Cadillac. По данным полиции, водитель не справился с управлением и вылетел в кювет. Водитель иномарке погиб на месте аварии.

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В ХМАО недалеко от города Урай на автодороге «Юг» во время автомобильной аварии погиб 30-летний мужчина. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО. «30-летний водитель автомобиля „Лада Приора“ по предварительным данным, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения с последующим съездом на обочину, где совершил наезд на стоящий „КАМАЗ“. В результате автоаварии водитель „Лады“ от полученных травм скончался на месте происшествия. 56-летний водитель грузового автомобиля не пострадал», — сообщили в ведомстве. По факту произошедшего сотрудниками ГИБДД начато административное разбирательство. Всего же за за 5 сентября в округе зарегистрировано 2 ДТП, в которых один человек погиб и двое были травмированы. 10 водителей задержаны за управлением автомобиля в нетрезвом состоянии. Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте в ДТП погиб водитель Cadillac. По данным полиции, водитель не справился с управлением и вылетел в кювет. Водитель иномарке погиб на месте аварии.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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