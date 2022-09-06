Ротенберг раскритиковал запрет на выезд специалистов из РФ

Бизнесмен Ротенберг раскритиковал запрет на выезд специалистов из РФ

07 сентября 2022 в 02:48 Размер текста - 17 +

Запрет на выезд не решит проблему оттока специалистов из РФ, считает Аркадий Ротенберг Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Российский бизнесмен Аркадий Ротенберг выступил против запрета на выезд специалистов за рубеж, потому что считает эту меру неэффективной. Об этом он заявил в беседе с РБК на Восточном экономическом форуме (ВЭФ). «Я всегда считал, что система таких 100-процентных запретов абсолютно не действует. Люди все равно найдут возможность уехать», — сказал Аркадий Ротенберг. Для сохранения кадров в России необходимо создать взаимовыгодную систему по аналогии со спортом, считает предприниматель. Он подчеркнул, что российские хоккеисты едут играть в Национальную хоккейную лигу (НХЛ) в погоне за престижем, потому в РФ необходимо создать такую же среду. Ранее юридическая служба бизнесмена Евгения Пригожина в рамках защиты стратегических интересов России на фоне незначительного оттока российских граждан из-за спецоперации на Украине предложила законопроект «О мерах по дополнительному контролю за передвижением и трудоустройством специалистов IT». Для них были подготовлены льготы и налоговые послабления. Также для IT-специалистов, по указу президента РФ Владимира Путина, в силовых структурах будут созданы спецподразделения по кибербезопасности. Это сделано, чтобы они продолжали развивать высокотехнологичные проекты в России. Меры уже продемонстрировали свою эффективность. В конце мая стало известно, что 85% айтишников вернулись обратно на родину после своего отъезда.

Российский бизнесмен Аркадий Ротенберг выступил против запрета на выезд специалистов за рубеж, потому что считает эту меру неэффективной. Об этом он заявил в беседе с РБК на Восточном экономическом форуме (ВЭФ). «Я всегда считал, что система таких 100-процентных запретов абсолютно не действует. Люди все равно найдут возможность уехать», — сказал Аркадий Ротенберг. Для сохранения кадров в России необходимо создать взаимовыгодную систему по аналогии со спортом, считает предприниматель. Он подчеркнул, что российские хоккеисты едут играть в Национальную хоккейную лигу (НХЛ) в погоне за престижем, потому в РФ необходимо создать такую же среду. Ранее юридическая служба бизнесмена Евгения Пригожина в рамках защиты стратегических интересов России на фоне незначительного оттока российских граждан из-за спецоперации на Украине предложила законопроект «О мерах по дополнительному контролю за передвижением и трудоустройством специалистов IT». Для них были подготовлены льготы и налоговые послабления. Также для IT-специалистов, по указу президента РФ Владимира Путина, в силовых структурах будут созданы спецподразделения по кибербезопасности. Это сделано, чтобы они продолжали развивать высокотехнологичные проекты в России. Меры уже продемонстрировали свою эффективность. В конце мая стало известно, что 85% айтишников вернулись обратно на родину после своего отъезда.