В Челябинской области мошенники взломали сайт заповедника «Аркаим»

Под предлогом помощи «Аркаиму» действуют мошенники Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Мошенники взломали сайт и электронную почту национального заповедника «Аркаим» в Челябинской области. Под видом сбора пожертвований они собирают деньги, сообщили URA.RU в заповеднике.

«Челябинский историко-культурный заповедник „Аркаим“ нуждается в помощи! Наш заповедник является крупнейшим комплексом построек синташтинской культуры на территории России и важным археологическим центром области. Сейчас мы переживаем трудные, в экономическом плане, времена, многие наши помещения, где хранятся уникальные экспонаты, требуют неотложного ремонта», — говорится в обращении на сайте, а также в рассылаемых от имени «Аркаима» электронных письмах.

«Сайт взломан мошенниками. То же самое относится к электронной почте. Просим никого не отправлять деньги по указанным реквизитам, „Аркаим“ сбор пожертвований не ведет», — заявил URA.RU директор заповедника Валерий Волик.