07 сентября 2022

В Челябинской области мошенники взломали сайт заповедника «Аркаим». Скрин

В Челябинской области мошенники взломали сайт заповедника «Аркаим»
© Служба новостей «URA.RU»
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Аркаим. Архивные кадры 2010 года. Челябинская область, аркаим, спирали из камней
Под предлогом помощи «Аркаиму» действуют мошенники Фото:

Мошенники взломали сайт и электронную почту национального заповедника «Аркаим» в Челябинской области. Под видом сбора пожертвований они собирают деньги, сообщили URA.RU в заповеднике.

«Челябинский историко-культурный заповедник „Аркаим“ нуждается в помощи! Наш заповедник является крупнейшим комплексом построек синташтинской культуры на территории России и важным археологическим центром области. Сейчас мы переживаем трудные, в экономическом плане, времена, многие наши помещения, где хранятся уникальные экспонаты, требуют неотложного ремонта», — говорится в обращении на сайте, а также в рассылаемых от имени «Аркаима» электронных письмах.

«Сайт взломан мошенниками. То же самое относится к электронной почте. Просим никого не отправлять деньги по указанным реквизитам, „Аркаим“ сбор пожертвований не ведет», — заявил URA.RU директор заповедника Валерий Волик.

Так выглядит обращение вымогателей

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Мошенники взломали сайт и электронную почту национального заповедника «Аркаим» в Челябинской области. Под видом сбора пожертвований они собирают деньги, сообщили URA.RU в заповеднике. «Челябинский историко-культурный заповедник „Аркаим“ нуждается в помощи! Наш заповедник является крупнейшим комплексом построек синташтинской культуры на территории России и важным археологическим центром области. Сейчас мы переживаем трудные, в экономическом плане, времена, многие наши помещения, где хранятся уникальные экспонаты, требуют неотложного ремонта», — говорится в обращении на сайте, а также в рассылаемых от имени «Аркаима» электронных письмах. «Сайт взломан мошенниками. То же самое относится к электронной почте. Просим никого не отправлять деньги по указанным реквизитам, „Аркаим“ сбор пожертвований не ведет», — заявил URA.RU директор заповедника Валерий Волик.
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