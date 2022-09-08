Вечный огонь впервые с 2014 года зажгли на вершине восстановленного мемориала «Саур-Могила» в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщает корреспондент URA.RU.
Частицу огня, от которой зажегся символ победы, взяли у Вечного огня под стенами московского Кремля. На церемонии присутствовали первый заместитель руководителя администрации президента России Кириенко, замминистра обороны Тимур Иванов, главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник. Гости возложили цветы у подножия Солдата Победы, затем почтили память погибших героев минутой молчания.
Курган Саур-Могила — один из главных символов разгрома немецко-фашистских войск в годы Великой Отечественной войны — получил серьезные повреждения в 2014 году во время ожесточенных боев между силами ДНР и украинскими националистами. Его восстановлением занялись Российское военно-историческое общество, Военно-строительный комплекс Минобороны России, а также российские студенческие отряды из 18 регионов страны. На «Саур-Могиле» увековечат имена героев российской спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. По словам президента РФ Владимира Путина, открытие восстановленного комплекса является знаковым событием для жителей Донбасса, граждан России и ветеранов Великой Отечественной войны.
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Вечный огонь впервые с 2014 года зажгли на вершине восстановленного мемориала «Саур-Могила» в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщает корреспондент URA.RU. Частицу огня, от которой зажегся символ победы, взяли у Вечного огня под стенами московского Кремля. На церемонии присутствовали первый заместитель руководителя администрации президента России Кириенко, замминистра обороны Тимур Иванов, главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник. Гости возложили цветы у подножия Солдата Победы, затем почтили память погибших героев минутой молчания. Курган Саур-Могила — один из главных символов разгрома немецко-фашистских войск в годы Великой Отечественной войны — получил серьезные повреждения в 2014 году во время ожесточенных боев между силами ДНР и украинскими националистами. Его восстановлением занялись Российское военно-историческое общество, Военно-строительный комплекс Минобороны России, а также российские студенческие отряды из 18 регионов страны. На «Саур-Могиле» увековечат имена героев российской спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. По словам президента РФ Владимира Путина, открытие восстановленного комплекса является знаковым событием для жителей Донбасса, граждан России и ветеранов Великой Отечественной войны.