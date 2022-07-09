Российские студенты восстановят мемориал «Саур-Могила» в ДНР

10 июля 2022 в 00:36 Размер текста - 17 +

Студенты из 18 регионов РФ помогут восстановить мемориал «Саур-Могила» в ДНР Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские студенческие отряды из 18 регионов страны помогут восстановить мемориальный комплекс «Саур-Могила» в Донецкой народной республике. Мемориал был разрушен украинскими националистами в ходе боев летом 2014 года. «Часть ребят начали работу 7 июля, сперва 10 человек, а сегодня еще 31. Они пробудут на объекте до конца августа. За это время окажут значительную помощь в восстановлении мемориального комплекса, важного как для жителей России, так и для населения Донбасса», — рассказал руководитель Ростовского штаба студотрядов Роман Уколов. Предварительно студенты прошли трехдневное теоретическое и практическое обучение, на котором им рассказали о правилах нахождения в районе со сложной военной обстановкой. Также первый замглавы администрации Шахтерска и Шахтерского района Сергей Желновач подчеркнул значимость участия российских студотрядов в этой гуманитарной миссии и провел для них инструктаж по правилам безопасности. Отмечается, что на объекте организованы все необходимые условия для пребывания студентов. Они будут располагаться в новых армейских палатках с электричеством, будут иметь душ с горячей водой, прачечную и полевую кухню, посредством которой будет организовано трехразовой питание. Мемориал «Саур-Могила» с 1943 года является символом борьбы советского народа с немецко-фашистскими захватчиками. Спустя 70 лет курган Саур-Могила вновь оказалась в центре боевых действий. В ходе ожесточенных боев ополченцы ДНР изгнали с кургана украинских националистов. Ранее сообщалось, что на «Саур-Могиле» увековечат героев российской спецоперации на Украине. Певец Николай Басков исполнил песню «Священная война» у подножия мемориала «Саур-Могила» в ДНР. Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент России Владимир Путин заявил, что это вынужденное решение, необходимое для защиты жителей Донбасса от геноцида. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!

Российские студенческие отряды из 18 регионов страны помогут восстановить мемориальный комплекс «Саур-Могила» в Донецкой народной республике. Мемориал был разрушен украинскими националистами в ходе боев летом 2014 года. «Часть ребят начали работу 7 июля, сперва 10 человек, а сегодня еще 31. Они пробудут на объекте до конца августа. За это время окажут значительную помощь в восстановлении мемориального комплекса, важного как для жителей России, так и для населения Донбасса», — рассказал руководитель Ростовского штаба студотрядов Роман Уколов. Предварительно студенты прошли трехдневное теоретическое и практическое обучение, на котором им рассказали о правилах нахождения в районе со сложной военной обстановкой. Также первый замглавы администрации Шахтерска и Шахтерского района Сергей Желновач подчеркнул значимость участия российских студотрядов в этой гуманитарной миссии и провел для них инструктаж по правилам безопасности. Отмечается, что на объекте организованы все необходимые условия для пребывания студентов. Они будут располагаться в новых армейских палатках с электричеством, будут иметь душ с горячей водой, прачечную и полевую кухню, посредством которой будет организовано трехразовой питание. Мемориал «Саур-Могила» с 1943 года является символом борьбы советского народа с немецко-фашистскими захватчиками. Спустя 70 лет курган Саур-Могила вновь оказалась в центре боевых действий. В ходе ожесточенных боев ополченцы ДНР изгнали с кургана украинских националистов. Ранее сообщалось, что на «Саур-Могиле» увековечат героев российской спецоперации на Украине. Певец Николай Басков исполнил песню «Священная война» у подножия мемориала «Саур-Могила» в ДНР. Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент России Владимир Путин заявил, что это вынужденное решение, необходимое для защиты жителей Донбасса от геноцида.