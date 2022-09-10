В Екатеринбурге разыскивают девушку, пропавшую на Уралмаше. Фото

11 сентября 2022 в 13:58 Размер текста - 17 +

28-летняя Виктория Бондаренко несколько дней не выходит на связь с родными Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Виктория Бондаренко ушла из дома 6 сентября, с тех пор ее местонахождение неизвестно. В последний раз ее видели на Уралмаше, рассказали URA.RU добровольцы «Лиза Алерт», занимающиеся поиском девушки. «Ей 28 лет, ушла из дома и не вернулась. Девочка хорошая, семья характеризуется как благополучная», — поделились в поисковом отряде. На девушке была темно-синяя джинсовая ветровка, черно-белая футболка, темно-синие джинсы и черные кроссовки. По факту пропажи девушки близкие написали заявление в отдел полиции №12. Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловской области пропал 61-летний мужчина. Волонтеры просят помочь в поисках водителей, которые проезжали с 4 по 7 сентября по трассам Екатеринбург — Серов, поселок Восточный — Верхотурье и по дороге поселок Восточный — Сосьва — Серов. К поискам девушки подключились волонтеры Ориентировка предоставлена отрядом «Лиза Алерт»

Виктория Бондаренко ушла из дома 6 сентября, с тех пор ее местонахождение неизвестно. В последний раз ее видели на Уралмаше, рассказали URA.RU добровольцы «Лиза Алерт», занимающиеся поиском девушки. «Ей 28 лет, ушла из дома и не вернулась. Девочка хорошая, семья характеризуется как благополучная», — поделились в поисковом отряде. На девушке была темно-синяя джинсовая ветровка, черно-белая футболка, темно-синие джинсы и черные кроссовки. По факту пропажи девушки близкие написали заявление в отдел полиции №12. Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловской области пропал 61-летний мужчина. Волонтеры просят помочь в поисках водителей, которые проезжали с 4 по 7 сентября по трассам Екатеринбург — Серов, поселок Восточный — Верхотурье и по дороге поселок Восточный — Сосьва — Серов.