Виктория Бондаренко ушла из дома 6 сентября, с тех пор ее местонахождение неизвестно. В последний раз ее видели на Уралмаше, рассказали URA.RU добровольцы «Лиза Алерт», занимающиеся поиском девушки.
«Ей 28 лет, ушла из дома и не вернулась. Девочка хорошая, семья характеризуется как благополучная», — поделились в поисковом отряде. На девушке была темно-синяя джинсовая ветровка, черно-белая футболка, темно-синие джинсы и черные кроссовки. По факту пропажи девушки близкие написали заявление в отдел полиции №12.
Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловской области пропал 61-летний мужчина. Волонтеры просят помочь в поисках водителей, которые проезжали с 4 по 7 сентября по трассам Екатеринбург — Серов, поселок Восточный — Верхотурье и по дороге поселок Восточный — Сосьва — Серов.
К поискам девушки подключились волонтеры
Ориентировка предоставлена отрядом «Лиза Алерт»
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Виктория Бондаренко ушла из дома 6 сентября, с тех пор ее местонахождение неизвестно. В последний раз ее видели на Уралмаше, рассказали URA.RU добровольцы «Лиза Алерт», занимающиеся поиском девушки. «Ей 28 лет, ушла из дома и не вернулась. Девочка хорошая, семья характеризуется как благополучная», — поделились в поисковом отряде. На девушке была темно-синяя джинсовая ветровка, черно-белая футболка, темно-синие джинсы и черные кроссовки. По факту пропажи девушки близкие написали заявление в отдел полиции №12. Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловской области пропал 61-летний мужчина. Волонтеры просят помочь в поисках водителей, которые проезжали с 4 по 7 сентября по трассам Екатеринбург — Серов, поселок Восточный — Верхотурье и по дороге поселок Восточный — Сосьва — Серов.