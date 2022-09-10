Волонтеры привлекли водителей к поиску пропавшего свердловчанина

11 сентября 2022 в 00:23 Размер текста - 17 +

Водителей попросили вспомнить не видели ли они пропавшего мужчину на свердловских трассах Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Волонтеры из поисково-спасательного отряда «Прорыв» попросили водителей, проезжавших по свердловским трассам, вспомнить не видели ли они пропавшего 61-летнего мужчину. Об этом сообщают волонтеры «Прорыв» в своем официальном сообществе в соцсети «ВКонтакте». «Возможно, вы видели пожилого человека, одетого в трико синего цвета и рубашку в клетку серо-зеленого цвета, передвигающегося по обочине. Так же, просим просмотреть записи видеорегистратора при их наличии», — сообщают поисковики. Волонтеры «Прорыв» обратились к водителям, проезжавшим с 4 по 7 сентября по трассам Екатеринбург — Серов, поселок Восточный — Верхотурье и по дороге поселок Восточный — Сосьва — Серов. Поисковики обращают внимание на приметы пропавшего свердловчанина: «Рост 180 сантиметров, телосложение среднее, голубые глаза и седые волосы». Если вы видели Юрия или знаете, где он сейчас находится, сообщите по телефону 89000440220 или 112. Фото: сообщество поисково-спасательного отряда «Прорыв Свердловская область» в соцсети «ВКонтакте»

Волонтеры из поисково-спасательного отряда «Прорыв» попросили водителей, проезжавших по свердловским трассам, вспомнить не видели ли они пропавшего 61-летнего мужчину. Об этом сообщают волонтеры «Прорыв» в своем официальном сообществе в соцсети «ВКонтакте». «Возможно, вы видели пожилого человека, одетого в трико синего цвета и рубашку в клетку серо-зеленого цвета, передвигающегося по обочине. Так же, просим просмотреть записи видеорегистратора при их наличии», — сообщают поисковики. Волонтеры «Прорыв» обратились к водителям, проезжавшим с 4 по 7 сентября по трассам Екатеринбург — Серов, поселок Восточный — Верхотурье и по дороге поселок Восточный — Сосьва — Серов. Поисковики обращают внимание на приметы пропавшего свердловчанина: «Рост 180 сантиметров, телосложение среднее, голубые глаза и седые волосы». Если вы видели Юрия или знаете, где он сейчас находится, сообщите по телефону 89000440220 или 112.