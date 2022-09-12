Свердловский солдат сбежал из части ради партии наркотиков

Солдат свердловской части, предположительно, ушел с места службы, чтобы достать наркотики Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Солдат одной из воинских частей Свердловской области Андрей (имя изменено) сбежал с места службы и через несколько часов попал к врачам скорой помощи с тяжелым отравлением наркотиками. Екатеринбургский гарнизонный военный суд приговорил военнослужащего к десяти суткам ареста.

«Назначить [военнослужащему] наказание в виде дисциплинарного ареста на срок десять суток с содержанием на гауптвахте», — говорится в постановлении суда. При вынесении решения было учтено также, что солдат хранил запрещенный солдатам телефон Samsung с доступом в интернет, с помощью которого можно передавать фото, видео и геолокацию.

В начале апреля Андрей ночью дежурил с другом на контрольно-пропускном пункте. Около двух часов ночи он решил сбежать, оставил телефон сослуживцу, а сам вызвал такси и уехал с территории. Уже ранним утром Андрея отвезли в военный госпиталь с тяжелым отравлением наркотиками.

Командир просил отправить его под арест почти на месяц, однако суд решил избрать более мягкое наказание. Андрей раскаялся, однако в служебной характеристике, данные которой не раскрываются, он негативно характеризуется сослуживцами.

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