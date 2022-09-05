В Екатеринбурге наказали южанина, державшего в страхе солдат

Магомед Гаджиев, вымогавший деньги у свердловских солдат, отправлен в колонию на 9 лет

05 сентября 2022 в 18:44 Размер текста - 17 +

Магомед Гаджиев признался во всех преступлениях, когда его поймали силовики Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Уроженец одной из южных республик Магомед Гаджиев, служивший в свердловской часть, приговорен к девяти годами колонии строгого режима за избиение солдат и вымогательство. Соответствующее решение вынес Екатеринбургский гарнизонный военный суд. «Признать Гаджиева М.А. виновным [в совершении более 18 преступлений]. Назначить наказание в виде лишения свободы на срок девять лет в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 400 тысяч рублей», — говорится в постановлении суда (есть в распоряжении URA.RU). В биографии Гаджиева насчитывается 23 эпизода преступлений. Чаще всего он занимался вымогательством, причем сначала суммы были небольшие — 10-20 тысяч рублей. Однако позднее он стал требовать у сослуживцев до 70 тысяч за раз. Когда вымогательство стало ему удаваться, Гаджиев решил взять напарников. Вместе они организовали группировку, которая под надуманными предлогами требовала у солдат деньги и в случае отказа избивала. Одного из сослуживцев Гаджиев обвинил во лжи, после чего несколько раз ударил в челюсть, а другого обвинил в распространении наркотиков, а напарник южанина наставил пистолет на жертву, обещая прострелить ноги. Подобными способами Гаджиев и его группировка забрали у солдат сотни тысяч рублей. Значительная часть преступлений была совершена в казарме воинской части. Позднее Гаджиев сделал членами своей банды полицейских, которых заставил вымогать деньги у торговцев наркотиками. Когда силовики поймали Гаджиева, он сразу признался во всех эпизодах вымогательства и согласился сдать напарников. В начале 2022 года южанин рассказал, как работала группировка, и согласился с приговором суда. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Уроженец одной из южных республик Магомед Гаджиев, служивший в свердловской часть, приговорен к девяти годами колонии строгого режима за избиение солдат и вымогательство. Соответствующее решение вынес Екатеринбургский гарнизонный военный суд. «Признать Гаджиева М.А. виновным [в совершении более 18 преступлений]. Назначить наказание в виде лишения свободы на срок девять лет в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 400 тысяч рублей», — говорится в постановлении суда (есть в распоряжении URA.RU). В биографии Гаджиева насчитывается 23 эпизода преступлений. Чаще всего он занимался вымогательством, причем сначала суммы были небольшие — 10-20 тысяч рублей. Однако позднее он стал требовать у сослуживцев до 70 тысяч за раз. Когда вымогательство стало ему удаваться, Гаджиев решил взять напарников. Вместе они организовали группировку, которая под надуманными предлогами требовала у солдат деньги и в случае отказа избивала. Одного из сослуживцев Гаджиев обвинил во лжи, после чего несколько раз ударил в челюсть, а другого обвинил в распространении наркотиков, а напарник южанина наставил пистолет на жертву, обещая прострелить ноги. Подобными способами Гаджиев и его группировка забрали у солдат сотни тысяч рублей. Значительная часть преступлений была совершена в казарме воинской части. Позднее Гаджиев сделал членами своей банды полицейских, которых заставил вымогать деньги у торговцев наркотиками. Когда силовики поймали Гаджиева, он сразу признался во всех эпизодах вымогательства и согласился сдать напарников. В начале 2022 года южанин рассказал, как работала группировка, и согласился с приговором суда.