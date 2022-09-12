Свердловский СК завел уголовное дело на родителей, чей ребенок утонул в выгребной яме

Шестилетнего ребенка обнаружили в затопленной выгребной яме вместе с велосипедом Фото: Денис Моргунов © URA.RU

По факту смерти шестилетнего мальчика в Свердловской области следователи возбудили уголовное дело. Тело ребенка нашли 11 сентября в старой выгребной яме вместе с велосипедом. Об этом сообщил старший помощник руководителя регионального СК Александр Шульга.

«Вечером 11 сентября 2022 года в правоохранительные органы Серовского городского округа поступило сообщение об исчезновении в поселке Красноярка 6-летнего мальчика. В этот же день, поздним вечером, тело ребенка было найдено на территории частного домовладения, в бывшей овощной яме, затопленной водой вместе с велосипедом», — рассказал Шульга.

При этом начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых отметил, что малыш воспитывался в полной семье. «Родители, в общей сложности, ранее привлекались к административной ответственности пять раз. В розыске мальчика было задействовано более 70 полицейских и добровольцев. Колодец, в котором нашли тело, был выкопан около 20 лет назад главой семьи для использования в качестве выгребной ямы, но по назначению не использовался. Велосипед мальчика сыщики обнаружили в той же яме», — отметил полковник Горелых.

Свердловской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части 1 статитьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). По уголовному делу выполняется комплекс необходимых следственных действий.

Ранее URA.RU сообщало о женщине, которая в пьяном гневе до смерти избила своего сына-младенца. Она сломала ему челюсть, после чего еще несколько раз ударила по голове.