12 сентября 2022
11 сентября 2022

В Сургут после выборов съезжается политэлита со всего ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
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В Сургуте депутаты и чиновники проведут большое совещание Фото:

В Сургут 14—15 сентября приезжает делегация во главе с председателем югорского парламента Борисом Хохряковым, а также спикерами местных дум и чиновниками окружного правительства. Здесь они проведут координационный совет представительных органов власти Югры. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе думы Югры.

«В мероприятии примут участие парламентарии Думы Югры Александр Сальников, Ринат Айсин, Ольга Леснова, Михаил Селюков, депутат Тюменской областной Думы от Югры Галина Резяпова, представители правительства и ряда структурных подразделений органов исполнительной власти автономного округа», — сообщили в пресс-службе Думы Югры. В первый день пребывания делегации устроят экскурсию по знаковым местам и достопримечательностям Сургута.

А 15 сентября предусмотрено большое совещание, где будут обсуждаться вопросы развития систем видеонаблюдения в городах Югры, реализации нацпроектов в Нижневартовске, взаимоотношений властей и инвесторов при заключении концессионных соглашений, а также ряд других вопросов. Председателем на заседании будет спикер думы ХМАО.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО завершились выборы в 10 муниципалитетах. Там выбирались главы городских и сельских поселений, а также депутаты местных дум.

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В Сургут 14—15 сентября приезжает делегация во главе с председателем югорского парламента Борисом Хохряковым, а также спикерами местных дум и чиновниками окружного правительства. Здесь они проведут координационный совет представительных органов власти Югры. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе думы Югры. «В мероприятии примут участие парламентарии Думы Югры Александр Сальников, Ринат Айсин, Ольга Леснова, Михаил Селюков, депутат Тюменской областной Думы от Югры Галина Резяпова, представители правительства и ряда структурных подразделений органов исполнительной власти автономного округа», — сообщили в пресс-службе Думы Югры. В первый день пребывания делегации устроят экскурсию по знаковым местам и достопримечательностям Сургута. А 15 сентября предусмотрено большое совещание, где будут обсуждаться вопросы развития систем видеонаблюдения в городах Югры, реализации нацпроектов в Нижневартовске, взаимоотношений властей и инвесторов при заключении концессионных соглашений, а также ряд других вопросов. Председателем на заседании будет спикер думы ХМАО. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО завершились выборы в 10 муниципалитетах. Там выбирались главы городских и сельских поселений, а также депутаты местных дум.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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