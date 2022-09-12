В Сургут после выборов съезжается политэлита со всего ХМАО

13 сентября 2022 в 12:24 Размер текста - 17 +

В Сургуте депутаты и чиновники проведут большое совещание Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU В Сургут 14—15 сентября приезжает делегация во главе с председателем югорского парламента Борисом Хохряковым, а также спикерами местных дум и чиновниками окружного правительства. Здесь они проведут координационный совет представительных органов власти Югры. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе думы Югры. «В мероприятии примут участие парламентарии Думы Югры Александр Сальников, Ринат Айсин, Ольга Леснова, Михаил Селюков, депутат Тюменской областной Думы от Югры Галина Резяпова, представители правительства и ряда структурных подразделений органов исполнительной власти автономного округа», — сообщили в пресс-службе Думы Югры. В первый день пребывания делегации устроят экскурсию по знаковым местам и достопримечательностям Сургута. А 15 сентября предусмотрено большое совещание, где будут обсуждаться вопросы развития систем видеонаблюдения в городах Югры, реализации нацпроектов в Нижневартовске, взаимоотношений властей и инвесторов при заключении концессионных соглашений, а также ряд других вопросов. Председателем на заседании будет спикер думы ХМАО. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО завершились выборы в 10 муниципалитетах. Там выбирались главы городских и сельских поселений, а также депутаты местных дум.

В Сургут 14—15 сентября приезжает делегация во главе с председателем югорского парламента Борисом Хохряковым, а также спикерами местных дум и чиновниками окружного правительства. Здесь они проведут координационный совет представительных органов власти Югры. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе думы Югры. «В мероприятии примут участие парламентарии Думы Югры Александр Сальников, Ринат Айсин, Ольга Леснова, Михаил Селюков, депутат Тюменской областной Думы от Югры Галина Резяпова, представители правительства и ряда структурных подразделений органов исполнительной власти автономного округа», — сообщили в пресс-службе Думы Югры. В первый день пребывания делегации устроят экскурсию по знаковым местам и достопримечательностям Сургута. А 15 сентября предусмотрено большое совещание, где будут обсуждаться вопросы развития систем видеонаблюдения в городах Югры, реализации нацпроектов в Нижневартовске, взаимоотношений властей и инвесторов при заключении концессионных соглашений, а также ряд других вопросов. Председателем на заседании будет спикер думы ХМАО. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО завершились выборы в 10 муниципалитетах. Там выбирались главы городских и сельских поселений, а также депутаты местных дум.