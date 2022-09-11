«Единая Россия» разгромила оппозицию на выборах в ХМАО

«Единая Россия» получила почти 90% голосов избирателей на выборах в ХМАО

Большинство югорчан проголосовало на выборах за «Единую Россию» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Кандидаты от «Единой России» в Югре одержали победу на подавляющем большинстве участков для голосования, как на выборах глав, так и депутатов. Об этом на брифинге рассказал председатель избирательной комиссии ХМАО Денис Корнеев.

По итогам выборов депутатов представительных органов муниципальных образований мандаты распределены следующим образом: «Единая Россия» — 98 (87,7%), КПРФ — 7 (6,2%), ЛДПР — 3 (2,6%), самовыдвижение — 5 (4,4%)», — перечислил Корнеев. Он также уточнил, что 12 глав поселений, которые одержали победу на выборах 11 сентября, также представляют «Единую Россию», и один мэр — член ЛДПР.

Политолог Александр Безделов в разговоре с URA.RU отметил, что триумф «Единой России» сложился из совокупности нескольких факторов. №Это последствия национального подъема, когда все купоны патриотической повестки состригла «Единая Россия». Она стала фактически бенефициаром эффекта специальной военной операции. Это с одной стороны. С другой стороны, большую роль сыграло снижение авторитета ЛДПР после смерти Владимира Жириновского. На прошедших выборах партия показала результаты хуже, чем даже год назад. Кроме того, и сами власти научились проводить выборы. По уровню поддержки «Единой России» Югра подтянулась к Тюмени и Ямалу. В прежние годы партия власти таким уровнем поддержки в ХМАо похвастаться не могла», — считает Безделов.

Общая явка по Югре среди 60 тысяч избирателей, принимавших участие в выборах, составила 27,6%. Наиболее высокой она оказалась в Белоярском районе, а менее всего в Мегионе.