13 сентября 2022

В ЕГЭ появятся вопросы на тему спецоперации на Украине

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День сдачи ЕГЭ родителями. Курган, учитель, егэ, класс, экзамен, школьный класс, школа, единый государственный экзамен, огэ
В ЕГЭ включат вопросы, посвященные специальной операции РФ на Украине Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вопросы, посвященные специальной операции РФ на Украине, появятся в ЕГЭ в связи с изменениями, внесенными в федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) общего образования. Об этом сообщили в пресс-службе Рособрнадзора.

«После внесения изменений во ФГОС требуется внесение соответствующих изменений в рабочие программы и учебники по истории. В ЕГЭ соответствующие вопросы появятся после реализации указанных задач, так как в ЕГЭ проверяется содержание по предмету, изученное школьниками в соответствии с образовательными программами», — приводит РИА «Новости» заявление ведомства. Уточняется, что сроки реализации данных задач установит Минпросвещения РФ.

Ранее спецоперацию на Украине включили в школьную программу по истории. Соответствующий раздел будут изучать учащиеся 10-11-х классов. Вместе с этим в рамках курса истории школьники ознакомятся с «геополитическим кризисом 2022 года и его влиянием на мировую систему». Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что основной ее целю является защита населения Донбасса от многолетнего геноцида. Еще в апреле Рособрнадзор анонсировал изменения в ЕГЭ в соответствии с политическими событиями.

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Вопросы, посвященные специальной операции РФ на Украине, появятся в ЕГЭ в связи с изменениями, внесенными в федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) общего образования. Об этом сообщили в пресс-службе Рособрнадзора. «После внесения изменений во ФГОС требуется внесение соответствующих изменений в рабочие программы и учебники по истории. В ЕГЭ соответствующие вопросы появятся после реализации указанных задач, так как в ЕГЭ проверяется содержание по предмету, изученное школьниками в соответствии с образовательными программами», — приводит РИА «Новости» заявление ведомства. Уточняется, что сроки реализации данных задач установит Минпросвещения РФ. Ранее спецоперацию на Украине включили в школьную программу по истории. Соответствующий раздел будут изучать учащиеся 10-11-х классов. Вместе с этим в рамках курса истории школьники ознакомятся с «геополитическим кризисом 2022 года и его влиянием на мировую систему». Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что основной ее целю является защита населения Донбасса от многолетнего геноцида. Еще в апреле Рособрнадзор анонсировал изменения в ЕГЭ в соответствии с политическими событиями.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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