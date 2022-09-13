В ЕГЭ появятся вопросы на тему спецоперации на Украине

14 сентября 2022 в 02:10 Размер текста - 17 +

В ЕГЭ включат вопросы, посвященные специальной операции РФ на Украине Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вопросы, посвященные специальной операции РФ на Украине, появятся в ЕГЭ в связи с изменениями, внесенными в федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) общего образования. Об этом сообщили в пресс-службе Рособрнадзора. «После внесения изменений во ФГОС требуется внесение соответствующих изменений в рабочие программы и учебники по истории. В ЕГЭ соответствующие вопросы появятся после реализации указанных задач, так как в ЕГЭ проверяется содержание по предмету, изученное школьниками в соответствии с образовательными программами», — приводит РИА «Новости» заявление ведомства. Уточняется, что сроки реализации данных задач установит Минпросвещения РФ. Ранее спецоперацию на Украине включили в школьную программу по истории. Соответствующий раздел будут изучать учащиеся 10-11-х классов. Вместе с этим в рамках курса истории школьники ознакомятся с «геополитическим кризисом 2022 года и его влиянием на мировую систему». Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что основной ее целю является защита населения Донбасса от многолетнего геноцида. Еще в апреле Рособрнадзор анонсировал изменения в ЕГЭ в соответствии с политическими событиями.

Вопросы, посвященные специальной операции РФ на Украине, появятся в ЕГЭ в связи с изменениями, внесенными в федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) общего образования. Об этом сообщили в пресс-службе Рособрнадзора. «После внесения изменений во ФГОС требуется внесение соответствующих изменений в рабочие программы и учебники по истории. В ЕГЭ соответствующие вопросы появятся после реализации указанных задач, так как в ЕГЭ проверяется содержание по предмету, изученное школьниками в соответствии с образовательными программами», — приводит РИА «Новости» заявление ведомства. Уточняется, что сроки реализации данных задач установит Минпросвещения РФ. Ранее спецоперацию на Украине включили в школьную программу по истории. Соответствующий раздел будут изучать учащиеся 10-11-х классов. Вместе с этим в рамках курса истории школьники ознакомятся с «геополитическим кризисом 2022 года и его влиянием на мировую систему». Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что основной ее целю является защита населения Донбасса от многолетнего геноцида. Еще в апреле Рособрнадзор анонсировал изменения в ЕГЭ в соответствии с политическими событиями.