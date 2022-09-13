Жители Магнитогорска начали готовить участников спецоперации к зиме

Жители вяжут для солдат теплые вещи Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Жительница Магнитогорска, второго по величине города Челябинской области, Татьяна И. организовала сбор вещей для российских военнослужащих, которые находятся в зоне спецоперации. Как рассказала URA.RU сама женщина, с приближающейся зимой многие хотят отправить солдатам теплую одежду, связанную своими руками.

«Я хочу, чтобы наш город участвовал в сборе именно вот таких сердечных, домашних посылок. То есть, кто-то варежки свяжет, кто-то носки передаст, кто-то термобелье купит. Чтобы вот это все мы могли отправить», — рассказала URA.RU Татьяна.

По словам женщины, после ее предложения организовать сбор за короткий срок ей написало около 30 человек. Многие из них — женщины. Большая часть, по словам Татьяны, являются матерями. Как и любая мать, они не хотят, чтобы дети мерзли.

Сейчас Татьяна планирует связаться с волонтерскими центрами. Она распространит информацию о сборе всем желающим. С женщиной уже связался руководитель исполкома местного отделения партии «Единая Россия».

За все время проведения спецоперации из Челябинской области в Донбасс было отправлено несколько сотен тонн гуманитарной помощи. Жители приносят посылки в пункты сбора, далее идет формирование и отправка груза.

Спецоперация РФ на Украине продолжается седьмой месяц. За все время ее проведения от украинских националистов было освобождено свыше 270 населенных пунктов. Президент России Владимир Путин сообщил, что операция носит исключительно освободительный характер.