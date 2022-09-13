Сотрудница челябинской полиции подделала документы

14 сентября 2022 в 14:39 Размер текста - 17 +

Женщина получила условный срок Фото: Илья Московец © URA.RU Агаповский районный суд Челябинской области приговорил к двум годам шести месяцам лишения свободы условно сотрудницу полиции из Кизильского района. Она признана виновной в фальсификации доказательств по уголовному делу и служебном подлоге. Информация об оглашении приговора содержится на сайте суда. «В 2020 году сотрудница полиции, работая дознавателем, подделала протокол допроса эксперта, внеся в него ложные сведения о том, что потерпевшая по уголовному делу не могла получить телесные повреждения. Затем подделала подпись эксперта и внесла эти же данные в постановление о прекращении уголовного дела», — рассказал источник URA.RU. Согласно карточке дела на сайте суда, женщина признана виновной по ч. 2 ст. 303 УК РФ (фальсификация доказательств по уголовному делу) и ч. 2 ст. 292 УК РФ (служебный подлог). Она получила условный срок и запрет занимать должности в органах МВД на три года. Приговор не вступил в силу.

Агаповский районный суд Челябинской области приговорил к двум годам шести месяцам лишения свободы условно сотрудницу полиции из Кизильского района. Она признана виновной в фальсификации доказательств по уголовному делу и служебном подлоге. Информация об оглашении приговора содержится на сайте суда. «В 2020 году сотрудница полиции, работая дознавателем, подделала протокол допроса эксперта, внеся в него ложные сведения о том, что потерпевшая по уголовному делу не могла получить телесные повреждения. Затем подделала подпись эксперта и внесла эти же данные в постановление о прекращении уголовного дела», — рассказал источник URA.RU. Согласно карточке дела на сайте суда, женщина признана виновной по ч. 2 ст. 303 УК РФ (фальсификация доказательств по уголовному делу) и ч. 2 ст. 292 УК РФ (служебный подлог). Она получила условный срок и запрет занимать должности в органах МВД на три года. Приговор не вступил в силу.