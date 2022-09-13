13 сентября 2022

Сотрудница челябинской полиции подделала документы

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, суд, защитная маска, вынесение приговора, пандемия
Женщина получила условный срок Фото:

Агаповский районный суд Челябинской области приговорил к двум годам шести месяцам лишения свободы условно сотрудницу полиции из Кизильского района. Она признана виновной в фальсификации доказательств по уголовному делу и служебном подлоге. Информация об оглашении приговора содержится на сайте суда.

«В 2020 году сотрудница полиции, работая дознавателем, подделала протокол допроса эксперта, внеся в него ложные сведения о том, что потерпевшая по уголовному делу не могла получить телесные повреждения. Затем подделала подпись эксперта и внесла эти же данные в постановление о прекращении уголовного дела», — рассказал источник URA.RU.

Согласно карточке дела на сайте суда, женщина признана виновной по ч. 2 ст. 303 УК РФ (фальсификация доказательств по уголовному делу) и ч. 2 ст. 292 УК РФ (служебный подлог). Она получила условный срок и запрет занимать должности в органах МВД на три года. Приговор не вступил в силу.

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Агаповский районный суд Челябинской области приговорил к двум годам шести месяцам лишения свободы условно сотрудницу полиции из Кизильского района. Она признана виновной в фальсификации доказательств по уголовному делу и служебном подлоге. Информация об оглашении приговора содержится на сайте суда. «В 2020 году сотрудница полиции, работая дознавателем, подделала протокол допроса эксперта, внеся в него ложные сведения о том, что потерпевшая по уголовному делу не могла получить телесные повреждения. Затем подделала подпись эксперта и внесла эти же данные в постановление о прекращении уголовного дела», — рассказал источник URA.RU. Согласно карточке дела на сайте суда, женщина признана виновной по ч. 2 ст. 303 УК РФ (фальсификация доказательств по уголовному делу) и ч. 2 ст. 292 УК РФ (служебный подлог). Она получила условный срок и запрет занимать должности в органах МВД на три года. Приговор не вступил в силу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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