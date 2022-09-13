Тюменским сиротам хотят дать новую льготу

Власти хотят расширить льготы для детсадовцев и школьников, ставших сиротами Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Детей, которые в период нахождения в детском саду или учебы в школе потеряют родителей, в Тюменской области хотят брать на полное гособеспечение до окончания учебы. Соответствующий законопроект внесли в Тюменскую областную думу.

«Внести изменения в закон Тюменской области «О социальной поддержке отдельных категорий граждан». Пункт 4 дополнить словами», а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающихся по программам основного общего, среднего общего образования за счет средств областного бюджета или местных бюджетов…», — говорится в тексте законопроекта.

Изменения вносят в пункт, который предполагает полное государственное обеспечение (бесплатная одежда, питание и прочее) указанных в нем категорий, до окончания ими учебы. Сейчас такая поддержка положена тем, кто получает очное образование в сузах и вузах.

Ранее URA.RU писало, что правительство Тюменской области выделило дополнительные средства на покупку квартир для сирот. На эти цели направили 322 млн рублей.