Тюменским сиротам хотят дать новую льготу

Детей, которые в период нахождения в детском саду или учебы в школе потеряют родителей, в Тюменской области хотят брать на полное гособеспечение до окончания учебы. Соответствующий законопроект внесли в Тюменскую областную думу.
«Внести изменения в закон Тюменской области «О социальной поддержке отдельных категорий граждан». Пункт 4 дополнить словами», а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающихся по программам основного общего, среднего общего образования за счет средств областного бюджета или местных бюджетов…», — говорится в тексте законопроекта.
Изменения вносят в пункт, который предполагает полное государственное обеспечение (бесплатная одежда, питание и прочее) указанных в нем категорий, до окончания ими учебы. Сейчас такая поддержка положена тем, кто получает очное образование в сузах и вузах.
Ранее URA.RU писало, что правительство Тюменской области выделило дополнительные средства на покупку квартир для сирот. На эти цели направили 322 млн рублей.
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