В Екатеринбурге повторно не смогли продать здание банка «Нейва»

15 сентября 2022 в 01:33 Размер текста - 17 +

Его попытались продать с торгов со скидкой в 30 млн, но желающих купить недвижимость не нашлось Фото: Анна Майорова © URA.RU Повторные банкротные торги по зданию банка Нейва на Чапаева, 3а в Екатеринбурге признаны несостоявшимися. На участие в аукционе не поступило ни одной заявки, следует из данных «Федресурса». «Торги не состоялись. Количество поступивших заявок — 0. Начальная цена — 275,4 млн рублей», — говорится в документах. Это уже вторые торги по пятиэтажному зданию, в котором раньше располагался банк «Нейва». В июне его пытались продать за 306 млн рублей, но заявок также не поступило. Еще раньше — в сентябре 2021-го года — объявление о продаже здания банка выставили на Avito, за недвижимость просили 360 млн рублей. Центробанк России отозвал лицензию у свердловского банка «Нейва» весной 2021-го года из-за нарушений законов по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, а также финансирования терроризма. Кроме того, банк был замечен в проведении сомнительных операций по продаже наличной иностранной валюты. Банк «Открытие» был назначен банком-агентом, который должен был вернуть деньги клиентов «Нейвы». Кредиторы обратились в ЦБ с требованием принудительно ликвидировать банк.

Повторные банкротные торги по зданию банка Нейва на Чапаева, 3а в Екатеринбурге признаны несостоявшимися. На участие в аукционе не поступило ни одной заявки, следует из данных «Федресурса». «Торги не состоялись. Количество поступивших заявок — 0. Начальная цена — 275,4 млн рублей», — говорится в документах. Это уже вторые торги по пятиэтажному зданию, в котором раньше располагался банк «Нейва». В июне его пытались продать за 306 млн рублей, но заявок также не поступило. Еще раньше — в сентябре 2021-го года — объявление о продаже здания банка выставили на Avito, за недвижимость просили 360 млн рублей. Центробанк России отозвал лицензию у свердловского банка «Нейва» весной 2021-го года из-за нарушений законов по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, а также финансирования терроризма. Кроме того, банк был замечен в проведении сомнительных операций по продаже наличной иностранной валюты. Банк «Открытие» был назначен банком-агентом, который должен был вернуть деньги клиентов «Нейвы». Кредиторы обратились в ЦБ с требованием принудительно ликвидировать банк.