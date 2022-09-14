14 сентября 2022

В аэропорту Хабаровска задерживают рейс «Уральских авиалиний»

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Вылет самолета по маршруту Хабаровск — Екатеринбург — Санкт-Петербург задержат на час Фото:

Рейс «Уральских авиалиний» Хабаровск — Екатеринбург — Санкт-Петербург, который должен вылететь в 12:20 МСК, задержат из-за позднего прибытия самолета. Информация об этом появилась на онлайн-табло хабаровского аэропорта и в telegram-канале воздушной гавани.

«В связи с поздним прибытием самолета перенесено время вылета следующих рейсов: U6 174 Хабаровск — Екатеринбург — Санкт-Петербург. Ожидаемое время отправления — 13.20», — говорится в сообщении аэропорта. Рейс задержится на час, его плановое время вылета — 12:20.

Ранее URA.RU сообщало, что самолет «Уральских авиалиний» не смог вылететь из Сочи в Санкт-Петербург из-за невозможности запустить двигатель воздушного судна. Экипаж принял решение вести заруливать самолет на стоянку.

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Рейс «Уральских авиалиний» Хабаровск — Екатеринбург — Санкт-Петербург, который должен вылететь в 12:20 МСК, задержат из-за позднего прибытия самолета. Информация об этом появилась на онлайн-табло хабаровского аэропорта и в telegram-канале воздушной гавани. «В связи с поздним прибытием самолета перенесено время вылета следующих рейсов: U6 174 Хабаровск — Екатеринбург — Санкт-Петербург. Ожидаемое время отправления — 13.20», — говорится в сообщении аэропорта. Рейс задержится на час, его плановое время вылета — 12:20. Ранее URA.RU сообщало, что самолет «Уральских авиалиний» не смог вылететь из Сочи в Санкт-Петербург из-за невозможности запустить двигатель воздушного судна. Экипаж принял решение вести заруливать самолет на стоянку.
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© Служба новостей «URA.RU»
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