В поселке Красный Восход Пермского муниципального округа продается здание сельхозфермы с картофелехранилищем и участком земли. Стоимость объекта — 4,5 миллиона рублей. Для сравнения — столько же стоит однокомнатная квартира в новостройке Перми. Объявление о продаже размещено на сайте «Авито».
«Кто-то купит в ипотеку на 30 лет по этой цене однокомнатную квартиру, а вы приобретете сельскохозяйственный комплекс, который если приложить умелые руки, может обеспечивать всю жизнь вас делом и доходом. Земельный участок позволяет построить дом для собственного проживания, а также персонала, разместить теплицы, также осуществлять посадки на открытом грунте», — сообщается в объявлении.
Как уточнил URA.RU продавец, к объекту подведены вода и электричество, есть возможность подключить газ. Раньше на ферме выращивали лук и хранили картофель. Актив собственник оценил в 4,5 миллиона рублей, возможен торг.
Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермском крае за 120 миллионов рублей выставлено на продажу крупное действующее сельхозпредприятие. Фермерское хозяйство ежедневно производит 4 тонны молока.
На ферме можно выращивать лук и хранить картофель
Фото: сайт «Авито»
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В поселке Красный Восход Пермского муниципального округа продается здание сельхозфермы с картофелехранилищем и участком земли. Стоимость объекта — 4,5 миллиона рублей. Для сравнения — столько же стоит однокомнатная квартира в новостройке Перми. Объявление о продаже размещено на сайте «Авито». «Кто-то купит в ипотеку на 30 лет по этой цене однокомнатную квартиру, а вы приобретете сельскохозяйственный комплекс, который если приложить умелые руки, может обеспечивать всю жизнь вас делом и доходом. Земельный участок позволяет построить дом для собственного проживания, а также персонала, разместить теплицы, также осуществлять посадки на открытом грунте», — сообщается в объявлении. Как уточнил URA.RU продавец, к объекту подведены вода и электричество, есть возможность подключить газ. Раньше на ферме выращивали лук и хранили картофель. Актив собственник оценил в 4,5 миллиона рублей, возможен торг. Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермском крае за 120 миллионов рублей выставлено на продажу крупное действующее сельхозпредприятие. Фермерское хозяйство ежедневно производит 4 тонны молока.