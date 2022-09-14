14 сентября 2022

В пермской деревне ферма продается по цене квартиры в ипотеку. Фото

В Пермском крае за 4,5 миллиона рублей продается сельхозферма
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Открытие второй очереди инновационного тепличного комплекса «УГМК-Агро». Свердловская область, поселок Садовый, теплица, агропромышленный комплекс, угмк агро
Сельхозферма продается за 4,5 миллиона рублей Фото:

В поселке Красный Восход Пермского муниципального округа продается здание сельхозфермы с картофелехранилищем и участком земли. Стоимость объекта — 4,5 миллиона рублей. Для сравнения — столько же стоит однокомнатная квартира в новостройке Перми. Объявление о продаже размещено на сайте «Авито».

«Кто-то купит в ипотеку на 30 лет по этой цене однокомнатную квартиру, а вы приобретете сельскохозяйственный комплекс, который если приложить умелые руки, может обеспечивать всю жизнь вас делом и доходом. Земельный участок позволяет построить дом для собственного проживания, а также персонала, разместить теплицы, также осуществлять посадки на открытом грунте», — сообщается в объявлении.

Как уточнил URA.RU продавец, к объекту подведены вода и электричество, есть возможность подключить газ. Раньше на ферме выращивали лук и хранили картофель. Актив собственник оценил в 4,5 миллиона рублей, возможен торг.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермском крае за 120 миллионов рублей выставлено на продажу крупное действующее сельхозпредприятие. Фермерское хозяйство ежедневно производит 4 тонны молока.

На ферме можно выращивать лук и хранить картофель
Фото:

Тысячи пермяков читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Большая П»

В поселке Красный Восход Пермского муниципального округа продается здание сельхозфермы с картофелехранилищем и участком земли. Стоимость объекта — 4,5 миллиона рублей. Для сравнения — столько же стоит однокомнатная квартира в новостройке Перми. Объявление о продаже размещено на сайте «Авито». «Кто-то купит в ипотеку на 30 лет по этой цене однокомнатную квартиру, а вы приобретете сельскохозяйственный комплекс, который если приложить умелые руки, может обеспечивать всю жизнь вас делом и доходом. Земельный участок позволяет построить дом для собственного проживания, а также персонала, разместить теплицы, также осуществлять посадки на открытом грунте», — сообщается в объявлении. Как уточнил URA.RU продавец, к объекту подведены вода и электричество, есть возможность подключить газ. Раньше на ферме выращивали лук и хранили картофель. Актив собственник оценил в 4,5 миллиона рублей, возможен торг. Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермском крае за 120 миллионов рублей выставлено на продажу крупное действующее сельхозпредприятие. Фермерское хозяйство ежедневно производит 4 тонны молока.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...